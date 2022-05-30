Еда и рецепты

Паляныця с клубникой — не скороговорка, а рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 30 мая 2022, 16:30
Рецепт паляниці з полуницею — простий та швидкий, приготування покроково
Фото: Instagram

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