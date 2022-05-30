Паляныця с клубникой — не скороговорка, а рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Скороговорка для россиян и символ родной земли для украинцев. Шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился рецептом паляныци с клубникой. Приготовь обязательно!
Чтобы приготовить паляныцю, тебе понадобится:
Также для выпекания понадобится разъемная форма диаметром 20 см.
Кстати, мы рассказывали, как готовить паляныцю без начинки по рецепту Евгения Клопотенко.
Приготовление паляныци:
Что ж, сохраняй себе авторский рецепт паляныци с клубникой и угостись шарлоткой, которую можно есть даже тем, кто на диете.