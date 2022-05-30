Паляныця с клубникой — не скороговорка, а рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Скороговорка для россиян и символ родной земли для украинцев. Шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился рецептом паляныци с клубникой. Приготовь обязательно!

Рецепт паляныци с клубникой

Чтобы приготовить паляныцю, тебе понадобится:

яйца — 2 шт.

сахар — 90 г

іанильный сахар — 10 г

йогурт без наполнителя — 200 г

масло растительное — 120 г

Разрыхлитель — 10 г

мука — 220 г

клубника — 400 г + 1 ст. л. крахмала

Также для выпекания понадобится разъемная форма диаметром 20 см.

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Кстати, мы рассказывали, как готовить паляныцю без начинки по рецепту Евгения Клопотенко.

Приготовление паляныци:

Взбей яйца с сахаром и ванильным сахаром. Далее добавь в смесь йогурт, растительное масло и продолжай взбивать. Просей муку с разрыхлителем во взбитую смесь, вымешай тесто на паляныцю. Форму для выпекания застелили пергаментом, далее смажь ее сливочным маслом или маслом. Вылей только половину теста в форму. Помой, нарежь клубнику на четыре части, обваливай в крахмале и выкладывай половину клубники на тесто. Дальше вылей вторую половину теста, сверху выложи оставшуюся клубнику. Выпекать паляныцю нужно в течение часа при температуре 160 °С.

Что ж, сохраняй себе авторский рецепт паляныци с клубникой и угостись шарлоткой, которую можно есть даже тем, кто на диете.