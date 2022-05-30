Паляниця з полуницею — не скоромовка, а рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Скоромовка для росіян та символ рідної землі для українців. Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом паляниці з полуницею. Приготуй обов’язково!
Щоб приготувати паляницю, тобі знадобиться:
Також для випікання знадобиться роз’ємна форма діаметром 20 см.
До речі, ми розповідали, як готувати паляницю без начинки за рецептом Євгена Клопотенка.
Приготування паляниці:
Що ж, зберігай собі авторський рецепт паляниці з полуницею та частуй літню страву — шарлотку, яку можна їсти навіть тим, хто на дієті.