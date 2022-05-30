Паляниця з полуницею — не скоромовка, а рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Скоромовка для росіян та символ рідної землі для українців. Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом паляниці з полуницею. Приготуй обов’язково!

Рецепт паляниці з полуницею

Щоб приготувати паляницю, тобі знадобиться:

яйця — 2 шт.

цукор — 90 г

ванільний цукор — 10 г

йогурт без наповнювача — 200 г

олія — 120 г

розпушувач — 10 г

борошно — 220 г

полуниця — 400 г + 1 ст. л. крохмалю

Також для випікання знадобиться роз’ємна форма діаметром 20 см.

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До речі, ми розповідали, як готувати паляницю без начинки за рецептом Євгена Клопотенка.

Приготування паляниці:

Збий яйця з цукром та ванільним цукром. Далі додай у суміш йогурт, олію та продовжуй збивати. Просій борошно з розпушувачем у збиту суміш, вимішай тісто на паляницю. Форму для випікання застели пергаментом, далі змасти її вершковим маслом або олією. Вилий половину тіста у форму. Помий, наріж полуницю на чотири частини, обвалюй у крохмалі та викладай половину полуниць на тісто. Далі вилий другу половину тіста, зверху виклади решту полуниці. Випікати паляницю потрібно впродовж години за температури 160 °С.

Що ж, зберігай собі авторський рецепт паляниці з полуницею та частуй літню страву — шарлотку, яку можна їсти навіть тим, хто на дієті.