Киллхаус 2026: когда в кинотеатрах Украины появится тактический триллер Левицкого

Неэкранная мужественность, от которой по телу дрожь, восторг от высоких технологий на военной службе — эти эмоции держат в напряжении от первой до последней сцены — Киллхаус обещает стать фильмом, который точно запомнится.
О дате выхода нового украинского экшена Киллхаус от известного режиссёра Любомира Левицкого и самом интересном о ленте — в материале.
Киллхаус: дата выхода фильма
Киллхаус на большом экране уже совсем скоро: премьера тактического экшн-триллера режиссёра Любомира Левицкого состоится 23 апреля 2026 года.
Это не просто ещё один фильм о войне — лента объединила героизм нынешней освободительной войны и современные технологии, и это делает картину абсолютно уникальной.
В центре сюжета — спасательная операция Третьей штурмовой, ГУР и СБУ, во время которой нужно спасти получивших ранения супругов, а затем и их 14-летнюю дочь, оказавшуюся в заложниках.
К тому же история разворачивается на глазах американского журналиста, который сначала наблюдает за событиями, а затем становится их участником. Операция приобретает международный резонанс, и к ней подключаются спецслужбы США.
Ещё до премьеры Киллхауса обсуждают его невероятную реалистичность. Для съёмок использовали настоящие FPV-дроны, которыми сейчас на фронте пользуются украинские операторы, бронетехнику, вертолёты Black Hawk.
А в кадре работают настоящие военнослужащие и ветераны, некоторые из которых приезжали на съёмочную площадку прямо с боевых заданий.
Среди актёров — узнаваемые имена: Сергей Стрельников, Денис Капустин, Александр Сорока, Валерия Величко, Audrey MacAlpine и другие.
Любомир Левицкий, режиссёр ленты, известен документальным фильмом Мы были рекрутами о Третьей штурмовой. Теперь он снова показывает современную войну глазами украинских военных.
Киллхаус — первый в украинском кино полнометражный тактический экшн, который стремится показать войну такой, какой её видят бойцы, и одновременно зафиксировать эпоху, в которой оборонные технологии стали характерной чертой времени.
Фото: скриншот с официального трейлера.
