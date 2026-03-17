Кіллхаус 2026: коли в кінотеатрах України з’явиться тактичний трилер Левицького

Неекранна мужність, від якої по тілу дрож, захват від високих технологій на військовій службі – ці емоції тримають у напрузі від першої до останньої сцени — Кіллхаус обіцяє стати фільмом, який точно запам’ятається.

Про дату виходу нового українського екшену Кіллхауз від відомого режисера Любомира Левицького та найцікавіше про стрічку — у матеріалі.

Кіллхаус: дата виходу фільму

Кіллхауз на великому екрані вже зовсім скоро: прем’єра тактичного екшн-трилера режисера Любомира Левицького відбудеться 23 квітня 2026 року.

Це не просто ще один фільм про війну — стрічка поєднала героїку нинішньої визвольної війни і сучасні технології, і це робить картину абсолютно унікальною.

У центрі сюжету — рятувальна операція Третьої штурмової, ГУР та СБУ, під час якої потрібно врятувати поранене подружжя, а потім і їхню 14-річну доньку, що потрапила в заручники.

До того ж історія розгортається на очах американського журналіста, який спочатку спостерігає за подіями, а потім стає їхнім учасником. Операція набирає міжнародного резонансу, і до неї долучаються спецслужби США.

Ще до прем’єри Кіллхауза обговорюють його неймовірну реалістичність. Для зйомок використовували справжні FPV-дрони, які зараз на фронті застосовують українські оператори, бронетехніку, гелікоптери Black Hawk.

А в кадрі працюють справжні військові та ветерани, деякі з яких приїздили на знімальний майданчик прямо з бойових завдань. Серед акторів — впізнавані імена: Сергій Стрельников, Денис Капустін, Олександр Сорока, Валерія Величко, Audrey MacAlpine та інші.

Любомир Левицький, режисер стрічки, відомий документальним фільмом Ми були рекрутами про Третю штурмову. Тепер він знову показує сучасну війну очима українських військових.

Кіллхаус — перший в українському кіно повнометражний тактичний екшн, який прагне показати війну такою, якою її бачать бійці, і водночас спіймати в кадр епоху, в якій оборонні технології стали характерною ознакою часу.

Фото: скріншот з офіційного трейлера.

