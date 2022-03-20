Легендарный актер Ален Делон попросил сына об эвтаназии: рассказываем, что это такое

86-летний французский актер Ален Делон решился на эвтаназию и попросил своего сына Энтони быть рядом в последние минуты своей жизни. Об этом Энтони Делон сообщил в эфире радио RTL.
Три года назад легендарный актер перенес два инсульта, после чего был вынужден ходить с тростью.
Три года назад легендарный актер перенес два инсульта, после чего был вынужден ходить с тростью.
После этого, он также начал чувствовать себя значительно хуже, поэтому решился на эвтаназию. Сейчас артист живет в Швейцарии, закон которой позволяет прибегать к такому способу ухода из жизни.
Ален Делон в фильме Полицейская история
Французский актер давно размышлял об эвтаназии.
— С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому, не проходя через больницы, уколы и прочее, — говорил он в одном из своих интервью.
Ранее к эвтаназии хотела прибегнуть его жена, которая страдал от рака, но она не успела.
Ранее к эвтаназии хотела прибегнуть его жена, которая страдал от рака, но она не успела.
Эвтаназия — это добровольное прерывание жизни человека, который тяжело болен. Это делается с помощью инъекций.
Страны в которых разрешена эвтаназия:
Иллюстративное фото
Если ты думаешь, что это так просто, захотел умереть, сказал врачу — и всё, то это далеко не так.
Это очень длительный процесс, который может идти не один месяц.
Это очень длительный процесс, который может идти не один месяц.
Если запрос на проведение эвтаназии одобрен и человек подтверждает намерение расстаться с жизнью, начинается юридическое оформление процесса и медикаментозная подготовка.
Процедуру проводит исключительно врач и лишь с применением медицинских средств.
Берегите свое здоровье и помогайте родным. Проходите необходимые профилактические проверки и не игнорируйте “сигналы организма”.
Ранее мы рассказывали об обязательных медицинских обследованиях для мужчин — когда и к кому из врачей нужно ходить.