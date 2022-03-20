Легендарный актер Ален Делон попросил сына об эвтаназии: рассказываем, что это такое

86-летний французский актер Ален Делон решился на эвтаназию и попросил своего сына Энтони быть рядом в последние минуты своей жизни. Об этом Энтони Делон сообщил в эфире радио RTL.

Три года назад легендарный актер перенес два инсульта, после чего был вынужден ходить с тростью.

После этого, он также начал чувствовать себя значительно хуже, поэтому решился на эвтаназию. Сейчас артист живет в Швейцарии, закон которой позволяет прибегать к такому способу ухода из жизни.

Ален Делон в фильме Полицейская история

Французский актер давно размышлял об эвтаназии.

— С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому, не проходя через больницы, уколы и прочее, — говорил он в одном из своих интервью.

Ранее к эвтаназии хотела прибегнуть его жена, которая страдал от рака, но она не успела.

Что такое эвтаназия

Эвтаназия — это добровольное прерывание жизни человека, который тяжело болен. Это делается с помощью инъекций.

Страны в которых разрешена эвтаназия:

Бельгия,

Люксембург,

Нидерланды,

Португалия,

Швейцария,

Германия,

в некоторых штатах США.

Иллюстративное фото

Процесс эвтаназии

Если ты думаешь, что это так просто, захотел умереть, сказал врачу — и всё, то это далеко не так.

Это очень длительный процесс, который может идти не один месяц.

Для начала нужно написать заявление, часто требуется делать это с определенными интервалами, чтобы подтвердить желание человека. Потом специальный комитет, в состав которого входят психологи, юристы и врачи, рассматривает показания к эвтаназии на основании истории болезни. Далее необходимо подтвердить осознанность решения человека и оценить его психологическое состояние. Нужно ещё убедиться, что нет других способов облегчить муки или вылечить недуг.

Если запрос на проведение эвтаназии одобрен и человек подтверждает намерение расстаться с жизнью, начинается юридическое оформление процесса и медикаментозная подготовка.

Процедуру проводит исключительно врач и лишь с применением медицинских средств.

Берегите свое здоровье и помогайте родным. Проходите необходимые профилактические проверки и не игнорируйте “сигналы организма”.

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