Лонглист нацотбора Евровидения 2026: кто претендует на участие в конкурсе на этот раз

Украинское музыкальное сообщество сегодня взорвалось обсуждениями: Суспільне объявило лонглист участников нацотбора Евровидения-2026, и среди претендентов — сразу несколько артистов, которых уже знает вся Европа.

В длинном списке — возвращение звезд, новые имена и те, кто когда-то уже приближался к сцене Евровидения, но так и не получил шанса.

Лонглист нацотбора Евровидения 2026 — кто вошел

В лонглист Евровидения-2026 попали 15 артистов. Среди них — Jerry Heil, которая вместе с alyona alyona заняла третье место в финале Евровидения-2024 с песней Teresa & Maria.

Также в длинном списке снова появились KHAYAT, группа MOLODI, Karyotype и певица MON FÍA, для которой это уже второе попадание на предварительный этап.

Впечатляющее возвращение делает и Monokate — сольный проект солистки Go_A Екатерины Павленко, которая принесла Украине пятое место в 2021 году.

Вместе с ней в Евровидение 2026 список нацотбора вошла группа The Elliens, где вокалистка Елена Усенко — финалистка Детского Евровидения-2021.

В лонглист также попали ANSTAY, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, OKS, Valeriya Force, Марта Адамчук и ЩукаРиба — и эта подборка выглядит одной из самых разнообразных за последние годы.

Финал Нацотбора состоится в феврале 2026 года. Кто именно представит Украину в Вене, решат зрители и жюри.

