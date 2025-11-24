Стиль жизни Шоу-биз

Лонглист нацотбора Евровидения 2026: кто претендует на участие в конкурсе на этот раз

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 ноября 2025, 16:15 2 мин.
Лонглист Евровидения 2026: неожиданные возвращения и новые имена в Нацотборе
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь