Лонгліст нацвідбору Євробачення 2026: хто претендує на участь в конкурсі цього разу

Українська музична спільнота сьогодні вибухнула обговореннями: Суспільне оголосило лонгліст учасників нацвідбору Євробачення 2026, і серед претендентів — одразу кілька артистів, яких уже знає вся Європа.

У довгому списку — повернення зірок, нові імена та ті, хто вже колись наближався до сцени Євробачення, але так і не отримав шанс.

Лонгліст нацвідбору Євробачення 2026 — хто увійшов

До лонгліста Євробачення 2026 потрапили 15 артистів. Серед них — Jerry Heil, яка разом з alyona alyona виборола третє місце у фіналі Євробачення-2024 з Teresa & Maria.

Також у довгому списку знову з’явився KHAYAT, гурт MOLODI, Karyotype та співачка MON FÍA, для якої це вже друге потрапляння до попереднього етапу.

Вражаюче повернення робить і Monokate — сольний проєкт солістки Go_A Катерини Павленко, яка принесла Україні п’яте місце у 2021 році.

Разом з нею до Євробачення 2026 список нацвідбору увійшов гурт The Elliens, де вокалістка Олена Усенко — фіналістка Дитячого Євробачення-2021.

До лонгліста також увійшли ANSTAY, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, OKS, Valeriya Force, Марта Адамчук та ЩукаРиба — і ця добірка виглядає як одна з найрізноманітніших за останні роки.

Фінал Нацвідбору пройде у лютому 2026 року. Хто саме представить Україну у Відні, вирішать глядачі та журі.

