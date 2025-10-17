Оля Полякова йде на Євробачення — і готова судитися через правила конкурсу

Співачка Оля Полякова офіційно повідомила, що подає заявку на участь у Національному відборі на пісенний конкурс Євробачення-2026.
Вона також звернулася з відкритим листом до голови правління Суспільного Миколи Чернотицького з пропозицією переглянути окремі положення відбору. Про це співачка написала в Instagram.
Цього року я подаю заявку на участь у Нацвідборі на Євробаченні-2026. Це важливий крок, і я хочу зробити його чесно і відкрито, — заявила артистка.
У своєму зверненні Полякова зазначила, що частина правил відбору вже не відповідає сучасним реаліям, адже країна та суспільство за десять років війни суттєво змінилися.
Сьогодні всі добре розуміють, хто є хто. Ми чітко усвідомлюємо, кому довіряємо представляти Україну на міжнародній сцені, — йдеться у аркуші.
Артистка наголосила, що завжди жила та працювала в Україні: давала концерти, створювала музичні проекти та благодійні ініціативи для української аудиторії.
Я — громадянка України та платник податків. Частина коштів, які я сплачую як підприємиця, йде до бюджету, з якого фінансується Суспільне. Тому вважаю, що обмеження, які звужують можливості українських артистів брати участь у конкурсах у власній країні, потрібно переглянути, — підкреслила Полякова.
Співачка акцентувала, що питання не лише у формальностях, а й у принципі справедливості: ті, хто багато років чесно працюють, підтримують Збройні сили і розвивають українську культуру, мають право змагатися на рівних умовах.
