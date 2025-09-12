Ірландія бойкотуватиме Євробачення 2026, якщо там буде Ізраїль

Нині триває активна підготовка до пісенного конкурсу Євробачення 2026, яке відбудеться навесні у Відні. Ще не всі країни оголосили про свою участь, тож на цю тему є й гучні перепалки. Так, наприклад, Ірландія заявила, що не братиме участі в конкурсі, якщо до нього допустять Ізраїль.

Про причини такого рішення розповідаємо в нашому матеріалі.

Ірландія відмовиться від участі у Євробаченні, якщо там буде Ізраїль

Ізраїль — країна, яку представляють на пісенному конкурсі Євробачення сильні конкурсанти. Так країна чотири рази вигравала конкурс — у 1978, 1979, 1998 та 2018 роках. А також Ізраїль тричі приймав Євробачення у себе — двічі у Єрусалимі (1979 та 1999) та раз у Тель-Авіві (2019).

Ірландський суспільний мовник RTÉ заявив, що країна відмовиться від участі у Євробаченні-2026, якщо на конкурсі будуть представники Ізраїлю.

Позиція RTÉ полягає в тому, що Ірландія не братиме участі в Євробаченні 2026 року, якщо участь Ізраїлю продовжиться, і остаточне рішення щодо участі Ірландії буде прийнято після того, як буде прийнято рішення EBU.

Позиція RTÉ є такою через політичну ситуацію, а саме — війну в секторі Газа. Вони заявляють, що участь Ірландії буде недоречною з огляду на смерті в Газі, які тривають.

Крім усього, ірландський мовник заявив про стурбованість вбивствами журналістів у Газі, відмовою журналістам-міжнародникам у доступі до Гази, важким становищем заручників.

Під час генасамблеї Європейської мовної спілки (EBU) подібну позицію висловила не лише Ірландія.

Після зустрічі EBU продовжила можливість для країн відмовлятися від участі у Євробаченні без штрафу до грудня 2025.

До слова, Ірландія визнала незалежність Палестини у 2024 році. А Ізраїль закрив посольство у Дубліні через “антиізраїльську політику” ірландського уряду.

