Стиль жизни Шоу-биз

Ирландия будет бойкотировать Евровидение 2026 в случае участия Израиля: детали

Анастасія Грубрина, журналист сайта 12 сентября 2025, 18:00 2 мин.
Ирландия Евровидение
Фото Unsplash

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