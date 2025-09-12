Ирландия будет бойкотировать Евровидение 2026 в случае участия Израиля: детали

Сейчас идет активная подготовка к песенному конкурсу Евровидение 2026, который состоится весной в Вене. Еще не все страны объявили о своем участии, поэтому на эту тему есть и громкие перепалки. Так, например, Ирландия заявила, что не будет участвовать в конкурсе, если к нему будет допущен Израиль.

О причинах такого решения мы рассказываем в нашем материале.

Ирландия откажется от участия в Евровидении, если там будет Израиль

Израиль — страна, которую представляют на песенном конкурсе Евровидения сильные конкурсанты. Так страна четырежды выигрывала конкурс — в 1978, 1979, 1998 и 2018 годах. А также Израиль трижды принимал Евровидение у себя: дважды в Иерусалиме (1979 и 1999) и раз в Тель-Авиве (2019).

Ирландский общественный вещатель RTÉ заявил, что страна откажется от участия в Евровидении-2026, если на конкурсе будут представители Израиля.

Позиция RTÉ состоит в том, что Ирландия не будет участвовать в Евровидении 2026 года, если участие Израиля продолжится, и окончательное решение по участию Ирландии будет принято после принятия решения EBU.

Позиция RTÉ такова из-за политической ситуации, а именно — войны в секторе Газа. Они заявляют, что участие Ирландии будет неуместным из-за продолжающихся смертей в Газе.

Кроме всего, ирландский вещатель заявил об озабоченности убийствами журналистов в Газе, отказом журналистам-международникам в доступе к Газе, тяжелым положением заложников.

В ходе генассамблеи Европейского языкового союза (EBU) подобную позицию высказала не только Ирландия.

После встречи EBU продлила возможность для стран отказываться от участия в Евровидении без штрафа до декабря 2025 года.

К слову, Ирландия признала независимость Палестины в 2024 году. А Израиль закрыл посольство в Дублине из-за “антиизраильской политики” ирландского правительства.

Вікна-Новини делились, кто потенциально может представить Украину на Евровидении 2026 года?

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