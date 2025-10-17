Стиль жизни Шоу-биз

Оля Полякова идет на Евровидение и готова судиться из-за правил конкурса

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 октября 2025, 12:00 2 мин.
Оля Полякова заявила, что готова представлять Украину на Евровидении
Фото Instagram

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь