Оля Полякова идет на Евровидение и готова судиться из-за правил конкурса

Певица Оля Полякова официально сообщила, что подает заявку на участие в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидения-2026.

Она также обратилась с открытым письмом к председателю правления Супільного Николая Чернотицкого с предложением пересмотреть отдельные положения отбора. Об этом певица написала в Instagram.

В этом году я подаю заявку на участие в Нацотборе на Евровидении-2026. Это важный шаг, и я хочу сделать его честно и открыто, – заявила артистка.

В своем обращении Полякова отметила, что часть правил отбора уже не отвечает современным реалиям, ведь страна и общество за десять лет войны существенно изменились.

Сегодня все хорошо понимают, кто есть кто. Мы четко отдаем себе отчет, кому доверяем представлять Украину на международной сцене, — говорится в листе.

Артистка подчеркнула, что всегда жила и работала в Украине: давала концерты, создавала музыкальные проекты и благотворительные инициативы для украинской аудитории.

Я гражданка Украины и налогоплательщик. Часть средств, которые я уплачиваю как предпринимательница, идет в бюджет, из которого финансируется Суспільне. Поэтому считаю, что ограничения, которые сужают возможности украинских артистов участвовать в конкурсах в собственной стране, следует пересмотреть, — подчеркнула Полякова.

Певица акцентировала, что вопрос не только в формальностях, но и в принципе справедливости: те, кто много лет честно работают, поддерживают вооруженные силы и развивают украинскую культуру, имеют право соревноваться на равных условиях.

