Любовь, смерть и работы 4 сезон: когда выйдет продолжение нашумевшего сериала

Фото IMDb Netflix выпустил много сериалов, ставших хитами. Среди них Любовь, смерть и роботы. Это анимационный сериал-антология для взрослых. Он полюбился многим концепцией, смыслами и короткой продолжительностью серий. Читай, когда выйдет Любовь, смерть и работы 4 сезон в Украине и где его можно будет посмотреть. Любовь, смерть и работы: дата выхода 4 сезона Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер следующего сезона популярного сериала. Стало известно, что четвертый сезон Любовь, смерть и работы выйдет 15 мая 2025 года на стриминговой платформе Netflix.Продолжение Love, Death & Robots будет иметь 10 серий, все они выйдут одновременно. Читать по теме Черное зеркало 7 сезон: когда ждать продолжения известного сериала Рассказываем детали о новом сезоне Черного зеркала. Что известно о сериале Love, Death & Robots Каждая серия основана на анимационном научно-фантастическом фильме-антологии Тяжелый металл 1981 года. Новый эпизод — новая история. Но всех их объединяет тема, которую мы видим в названии сериала. В серии может быть только один из этих элементов или несколько. Над каждым эпизодом работают новые режиссеры, но некоторые работали над несколькими сериями. В среднем продолжительность выпуска достигает от 4 до 18 минут, так что весь сезон, по желанию, можно посмотреть за один вечер. Сейчас сериал имеет оценку 8,4 из 10 на IMDb. А на Rotten Tomatoes есть 86% одобрения от критиков и 82% от зрителей. На платформе Metacritic кинообозреватели оценили его в 65 из 100 баллов. Руководителем проекта является Тим Миллер, начавший карьеру как специалист по визуальным эффектам. Этот человек был привлечен к работе в таких известных фильмах как Люди Икс (2000) и Сорвиголова (2003). Миллер даже дебютировал как полноценный режиссер в 2016 году, он снимал фильм Дедпул, а в 2019 году — Терминатор: Фатум. Любовь, смерть и работы 4 сезон: трейлер Фанаты ждут продолжения многих популярных сериалов. Ранее мы рассказывали, когда выйдет продолжение сериала Фолаут. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter