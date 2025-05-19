Любовь, смерть и работы 4 сезон: когда выйдет продолжение нашумевшего сериала

Netflix выпустил много сериалов, ставших хитами. Среди них Любовь, смерть и роботы. Это анимационный сериал-антология для взрослых. Он полюбился многим концепцией, смыслами и короткой продолжительностью серий.

Читай, когда выйдет Любовь, смерть и работы 4 сезон в Украине и где его можно будет посмотреть.

Любовь, смерть и работы: дата выхода 4 сезона

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер следующего сезона популярного сериала. Стало известно, что четвертый сезон Любовь, смерть и работы выйдет 15 мая 2025 года на стриминговой платформе Netflix.

Продолжение Love, Death & Robots будет иметь 10 серий, все они выйдут одновременно.

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Что известно о сериале Love, Death & Robots

Каждая серия основана на анимационном научно-фантастическом фильме-антологии Тяжелый металл 1981 года. Новый эпизод — новая история. Но всех их объединяет тема, которую мы видим в названии сериала. В серии может быть только один из этих элементов или несколько.

Над каждым эпизодом работают новые режиссеры, но некоторые работали над несколькими сериями.

В среднем продолжительность выпуска достигает от 4 до 18 минут, так что весь сезон, по желанию, можно посмотреть за один вечер.

Сейчас сериал имеет оценку 8,4 из 10 на IMDb. А на Rotten Tomatoes есть 86% одобрения от критиков и 82% от зрителей. На платформе Metacritic кинообозреватели оценили его в 65 из 100 баллов.

Руководителем проекта является Тим Миллер, начавший карьеру как специалист по визуальным эффектам. Этот человек был привлечен к работе в таких известных фильмах как Люди Икс (2000) и Сорвиголова (2003). Миллер даже дебютировал как полноценный режиссер в 2016 году, он снимал фильм Дедпул, а в 2019 году — Терминатор: Фатум.

Любовь, смерть и работы 4 сезон: трейлер

Фанаты ждут продолжения многих популярных сериалов. Ранее мы рассказывали, когда выйдет продолжение сериала Фолаут.

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