Кохання, смерть і роботи 4 сезон: коли вийде продовження нашумілого серіалу

Netflix випустив багато серіалів, які стали хітами. Серед них Любов, смерть і роботи. Це анімаційний серіал-антологія для дорослих. Він полюбився багатьом концепцією, сенсами та короткою тривалістю серій.

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Кохання, смерть і роботи: дата виходу 4 сезону

Стрімінговий сервіс Netflix випустив трейлер наступного сезону популярного серіалу. Стало відомо, що четвертий сезон Любов, смерть і роботи вийде 15 травня 2025 року на стримінговій платформі Netflix.

Продовження Love, Death & Robots матиме 10 серій, усі вони вийдуть одночасно.

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Що відомо про серіал Love, Death & Robots

Кожна серія заснована на анімаційному науково-фантастичному фільмі-антології Важкий метал 1981 року. Новий епізод — нова історія. Але усіх їх об’єднує тематика, яку ми бачимо в назві серіалу. В серії може бути лише один з цих елементів або кілька.

Над кожним епізодом працюють нові режисери, але деякі уже працювали над кількома серіями.

У середньому тривалість випуску сягає від 4 до 18 хвилин, тож весь сезон, за бажанням, можна подивитися за один вечір.

Зараз серіал має оцінку 8,4 з 10 на IMDb. А на Rotten Tomatoes має 86% схвалення від критиків і 82% від глядачів. На платформі Metacritic кінооглядачі оцінили його в 65 зі 100 балів.

Керівником проекту є Тім Міллер, який розпочав кар’єру як спеціаліст з візуальних ефектів. Цей чоловік був залучений до роботи у таких відомих фільмах як Люди Ікс (2000) та Шибайголова (2003). Міллер навіть дебютував як повноцінний режисер у 2016 році, він знімав фільм Дедпул, а у 2019 році — Термінатор: Фатум.

Любов, смерть і роботи 4 сезон: трейлер

Фанати чекають на продовження багатьох популярних серіалів. Раніше ми розповідали, коли вийде продовження серіалу Фолаут.

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