Люпен 4 сезон: дата выхода и что уже известно о сюжете

Netflix снимает много популярных сериалов, и каждый из них бьет рекорд платформы. Сериал Люпен зарекомендовал себя как один из самых популярных неанглоязычных сериалов в истории Netflix.

Первые три части заняли соответственно третье, шестое и десятое места в историческом рейтинге, что делает этот французский сериал популярным и заинтересованным аудиторией на международном уровне. Так что люди с нетерпением ждут продолжения. Читай, когда выйдет Люпен 4 сезон.

Люпен 4 сезон: дата выхода

Netflix официально подтвердил съемку 4 сезона Люпена еще в мае 2025 года. В Париже уже проходять съемки. Однако окончательную дату выхода еще не объявили. Вероятно, премьера состоится в конце 2025 или в начале 2026 года. Рассматривается также возможный формат с распределением на две части, но это только предположение.

Новый сезон будет состоять из 8 серий по примерно 45 минут каждая — это будет самый длинный сезон в истории этого сериала.

Что известно о Люпене 4 сезон

Все актеры вернутся к своим ролям, в частности, Омар Си в образе Ассана Диопа. Также появятся новые персонажи в исполнении Тео Кристин и Лайки Бланк-Франкар.

Режиссерами станут Эдуар Салье, Эверардо Гаут, Юго Желин.

Сериал будет продолжать историю Ассана после его добровольного признания, которое он совершил ради защиты семьи. В новом сезоне он окажется в тюрьме рядом со своим давним врагом Пеллегрини. Ожидается, что главный герой быстро уйдет и продолжит приключения, ведь трейлер показывает его у Эйфелевой башни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Netflix France (@netflixfr)

О чем сериал Люпен

Это современная криминальная драма с элементами триллера, вдохновленная похождениями Арсена Люпена — легендарного французского “джентльмена-вора”, созданного писателем Морисом Лебланом еще в начале 20 века.

Главный герой — Ассан Диоп, харизматичный сын иммигранта из Сенегала, живущий в Париже. В детстве его отца несправедливо обвинили в краже драгоценностей богатой семьи Пеллегрини. Не выдержав позора, он покончил жизнь самоубийством.

Спустя много лет Ассан, вдохновившись романами об известном воре, решает восстановить справедливость и отомстить зажиточной семье.

В долгом ожидании находятся и фанаты другого популярного сериала. Читай, когда будет продолжение сериала Острые козырьки.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.