Люпен 4 сезон: дата виходу та що вже відомо про сюжет

Netflix знімає багато популярних серіалів, і кожен з них б’є якийсь рекорд платформи. Серіал Люпен зарекомендував себе як один з найпопулярніших неангломовних серіалів в історії Netflix.

Перші три частини посіли відповідно третє, шосте та десяте місця в історичному рейтингу, що робить цей французький серіал популярною та зацікавленою аудиторією на міжнародному рівні. Тож люди з нетерпінням чекають продовження. Читай, коли вийде Люпен 4 сезон.

Люпен 4 сезон: дата виходу

Netflix офіційно підтвердив знімання 4 сезону Люпена ще в травні 2025. У Парижі вже тривають знімання. Утім, остаточну дату виходу ще не оголосили. Ймовірно, прем’єра відбудеться наприкінці 2025 року або на початку 2026 року. Розглядається також можливий формат з розподілом на дві частини, але це наразі лише припущення.

Новий сезон складатиметься з 8 серій по приблизно 45 хвилин кожна — це буде найдовший сезон в історії цього серіалу.

Що відомо про Люпен 4 сезон

Усі актори повернуться до своїх ролей, зокрема Омар Сі в образі Ассана Діопа. Також з’являться нові персонажі у виконанні Тео Крістін та Лайки Бланк-Франкар.

Режисерами стануть Едуар Сальє, Еверардо Гаут, Юго Желін.

Серіал продовжуватиме історію Ассана після його добровільного зізнання, яке він зробив заради захисту родини. У новому сезоні він опиниться в тюрмі поруч зі своїм давнім ворогом Пеллегріні. Очікується, що головний герой швидко втече і продовжить пригоди, адже трейлер показує його біля Ейфелевої вежі.



Про що серіал Люпен

Це сучасна кримінальна драма з елементами трилера, натхненна пригодами Арсена Люпена — легендарного французького “джентльмена-крадія”, створеного письменником Морісом Лебланом ще на початку 20 сторіччя.

Головний герой — Ассан Діоп, харизматичний син іммігранта з Сенегалу, який живе у Парижі. У дитинстві його батька несправедливо звинуватили в крадіжці коштовностей багатої родини Пеллегріні. Не витримавши ганьби, він покінчив життя самогубством.

Через багато років Ассан, надихнувшись романами про видатного крадія, вирішує відновити справедливість і помститися заможній родині.

