Maxton Hall 3 сезон снято: что известно о дате релиза в Украине

В 2024 году Maxton Hall взлетел так стремительно, что даже сам Prime Video, кажется, не ожидал такого взрыва популярности!

Скромный немецкий сериал о любви, амбициях и взрослении превратился в мировой хит буквально за считанные дни.

Второй сезон Maxton Hall, который вышел в ноябре 2025 года, ещё больше добавил шоу популярности: по рейтингам уже в начале показа он выбился на первые места почти в сотне стран — от Германии до США и Великобритании.

Продолжит ли успех 3 сезон Maxton Hall и когда он выйдет в Украине — свежие новости в материале.

3 сезон Maxton Hall — выйдет ли продолжение сериала

Пока фанаты горячо обсуждают новые повороты сюжета 2 сезона, Prime Video тихо и спокойно дорабатывает то, чего все ждут. По информации портала Welt.de:

Съёмки 3 сезона Maxton Hall уже завершены.

Стриминг даже пообещал “эмоциональный финал” последней главы истории любви между Руби Белл и Джеймсом Бофортом.

Интрига нового сезона снова будет разворачиваться вокруг Руби, которая оказывается на краю пропасти: её отстранили от обучения в Maxton Hall, и все ниточки подозрительно тянутся к Джеймсу.

Действительно ли он предал её? Или кто-то ловко манипулирует ситуацией? Официальный синопсис только подогревает интерес, но не даёт ответа.

3 сезон Maxton Hall — когда выйдет в Украине

Дату премьеры Maxton Hall 3 сезон пока что держат в секрете, но Prime Video уже дразнит фанатов кадрами из-за кулис.

Уже понятно, что замок Мариенбург недалеко от Ганновера снова стал одной из главных съёмочных локаций, и это неудивительно: он так же важен для атмосферы сериала, как и главные герои.

Для тех, кто только планирует посмотреть сериал, скажем, что это история о наследнике богатой династии Джеймсе Бофорте и Руби Белл — девушке из скромной семьи, которая получила стипендию в элитной школе-интернате.

Их отношения — точка, в которой сошлись два разных мира, но именно эта пропасть между героями и создаёт неповторимую химию. Она завораживает, притягивает и не даёт оторваться от экрана.

Первая часть уже вошла в число самых успешных неамериканских проектов Prime Video в 2024 году. Вторая сделала сериал вирусным. А 3 сезон Maxton Hall, кажется, обещает поставить точку в истории, которая захватила полмира.

Сериал выходит на Prime Video — как только 3-й сезон Maxton Hall появится в стриминге, он станет доступен и для зрителей в Украине.

