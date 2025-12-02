Maxton Hall 3 сезон знято: що відомо про дату релізу в Україні

У 2024 році Maxton Hall злетів так стрімко, що навіть сам Prime Video, здається, не очікував такого вибуху популярності!

Скромний німецький серіал про кохання, амбіції та дорослішання перетворився на світовий хіт буквально за лічені дні.

Другий сезон Maxton Hall, який вийшов у листопаді 2025, іще додав шоу популярності: за рейтингами вже на початку показу він вибився на перші місця у майже сотні країн — від Німеччини до США й Британії.

Чи подовжить успіх 3 сезон Maxton Hall і коли він вийде в Україні — свіжі новини у матеріалі.

3 сезон Maxton Hall — чи вийде продовження серіалу

Поки фанати палко обговорюють нові повороти сюжету 2 сезону, Prime Video тихо-мирно доробляє те, на що всі чекають. За інформацією порталу Welt.de:

Зйомки 3 сезону Maxton Hall вже завершені.

Стрімінг вже навіть пообіцяв “емоційний фінал” останнього розділу історії кохання між Рубі Белл і Джеймсом Бофортом.

Інтрига нового сезону знову розгортатиметься навколо Рубі, яка опиняється на краю прірви: її відсторонили від навчання у Maxton Hall, і всі ниточки підозріло тягнуться до Джеймса.

Чи справді він зрадив її? Чи хтось майстерно маніпулює ситуацією? Офіційний синопсис лише підігріває цікавість, але не дає відповіді.

3 сезон Maxton Hall — коли вийде в Україні

Дату прем’єри Maxton Hall 3 сезон поки що тримають у секреті, але Prime Video вже дражнить фанатів кадрами з-за лаштунків.

Вже зрозуміло, що замок Марієнбург поблизу Ганновера знову став одним із головних знімальних майданчиків, і це не дивно: він так само важливий для атмосфери серіалу, як і головні герої.

Для тих, хто ще лише планує подивитися серіал, скажемо, що це історія про спадкоємця багатої династії Джеймса Бофорта й Рубі Белл — дівчину зі скромної родини, яка отримала стипендію в елітній школі-інтернаті.

Їхні стосунки — точка, в якій зійшлися два різні світи, але саме ця прірва між героями й створює ту неповторну хімію, яка заворожує, притягує і не дає відірватися від екрана.

1 частина уже ввійшла до числа найуспішніших неамериканських проектів Prime Video у 2024 році. Друга зробила серіал вірусним. А 3 сезон Maxton Hall, здається, обіцяє поставити крапку в історії, яка захопила пів світу.

Серіал виходить на Prime Video — щойно 3‑й сезон Maxton Hall зʼявиться у стрімінгу, він стане доступним і для глядачів в Україні.

