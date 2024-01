Melovin — Dreamer: что известно об участнике нацотбора на Евровидение 2024 и какие прогнозы букмекеров

Melovin — это один из бесспорных фаворитов нынешнего национального отбора на Евровидение. Артист в третий раз участвует в украинском нацотборе и в 2018 году уже представлял Украину на Евровидении в Лиссабоне. Тогда он занял 17 место с треком Under The Ladder, а по версии зрительского голосования Melovin занял 7 место.

А подробнее о том, чего ожидать от Melovin в этом году, какие у него шансы на победу в украинском нацотборе на Евровидение и о чем песня Dreamer — рассказываем далее в материале.

Melovin: что известно об участнике нацотбора на Евровидение 2024

Константин Бочаров, более известный как Melovin, родился в Одессе и с ранних лет имел многогранные интересы — парня интересовала химия, музыка и театр. Melovin получил образование в театральной школе. Ему также нравилось организовывать спектакли и концерты, в которых парень сам же и выступал.

Увлечение музыкой привело Константина к нескольким попыткам пройти кастинг на шоу Х-Фактор. Он трижды участвовал в отборах, но на телевизионный кастинг парень попал лишь в 2015 году, когда ему было 18 лет, после исполнения кавера на песню группы Океан Эльзы Без бою. После этого будущий артист дошел до суперфинала шестого сезона Х-Фактора и одержал победу в шоу.

После победы на Х-Фактор Melovin решил принять участие в национальном отборе на Евровидение в 2017 году. Тогда артист получил максимальное количество баллов по результатам зрительского голосования. Но малое количество баллов от судей не дали парню представить Украину на песенном конкурсе. В результате он занял третье место, уступив певице Tayanna и группе O.Torvald.

Но на этом попытки певца попасть на Евровидение не закончились. В следующем году Melovin снова принял участие в национальном отборе, где победил с песней Under The Ladder. Представив Украину на песенном конкурсе в Лиссабоне, Melovin занял 17 место.

Melovin — Dreamer: как появилась песня и о чем она

Сейчас певец в третий раз участвует в национальном отборе с песней Dreamer. Melovin говорит, что решил пойти на Евровидение, поскольку ему есть что сказать.

В интервью изданию Факты ICTV артист рассказал зачем в третий раз участвует в песенном конкурсе:

— Чтобы напомнить каждому мечтателю — только вы выбираете: ждать разрешения на осуществление собственных желаний от окружающих или давать самим себе это разрешение! Я хочу быть о вас и во имя вас.

По словам певца, ему есть что сказать миру, а также у него уже есть опыт и большая поддержка европейских фанатов.

— Тогда, в 2018 году, у меня было 7 место именно по зрителям. Миллионы людей меня, нашу страну тогда поддержали, потому что им понравилось.

Melovin говорит, что песня Dreamer была написана в июле во Львове за день до того, как произошел массированный обстрел города, когда попали в общежитие. Тогда Melovin сходил на кладбище к Владимиру Ивасюку. По его словам это легендарный человек, которого уничтожила власть СССР.

— У него очень красивый памятник на Лычаковском кладбище. Я взял его за руку, памятник, и говорю: Маэстро, дайте мне вдохновение на написание песни. Это было удивительно, просто я вернулся в отель, поднялся на смотровую площадку, и в голове заиграла музыка, — рассказывает артист.

Какие прогнозы букмекеров на победу Melovin в нацотборе

Согласно последним прогнозам, сейчас Melovin занимает второе место в рейтинге букмекеров на победу.

Его основными конкурентами сейчас являются Alyona Alyona & Jerry Heil с песней Teresa&Maria. Подробнее о ней мы рассказывали здесь.

Текст песни Melovin – Dreamer

I wanted to

Be a dreamer

It took some time

To believe in

They spilled my blood

Called me a sinner

They want me shut

So I lifted my voice

You wanna touch

You wanna wear my shoes either

Wanna live in better place

We could build it

I wanna show what’s like to be a believer

I wanna see your deepest dreams

To reveal them all

A brand new day — a brand new life

They say it’s not but it’s alright

Just keep the fire burning inside

You’ve gotta keep dreaming

Dreamlover, dreamlover

I wanna feel your body

Dreamlover, dreamlover

I wanna start a party

Dreamlover, dreamlover

I wanna see you’re ready

Dreamlover, dreamlover

I wanna keep you dreaming on

Do what you wanna do

If they call you a heathen

Listen to your heart

It leads to your freedom

You’ve got nothing to prove

Nothing to lose either

From the floor you’ll hit the top

So just show them all

A brand new day — a brand new life

They say it’s not but it’s alright

Just keep the fire burning inside

You’ve gotta keep dreaming

One, two, not a test

Three, four, took a breath

Five, six, I’m a mess

Cause I’m a dreamer

This is not a test

Counting uno, dos, tres

They say I’m a mess

But I’m a dreamer

Dreamlover, dreamlover

I wanna feel your body

Dreamlover, dreamlover

I wanna start a party

Dreamlover, dreamlover

I wanna see you’re ready

Dreamlover, dreamlover

I wanna keep you dreaming on

Melovin – Dreamer: официальный клип для нацотбора на Евровидение 2024

