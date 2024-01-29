Melovin — Dreamer: что известно об участнике нацотбора на Евровидение 2024 и какие прогнозы букмекеров

Melovin — это один из бесспорных фаворитов нынешнего национального отбора на Евровидение. Артист в третий раз участвует в украинском нацотборе и в 2018 году уже представлял Украину на Евровидении в Лиссабоне. Тогда он занял 17 место с треком Under The Ladder, а по версии зрительского голосования Melovin занял 7 место.
А подробнее о том, чего ожидать от Melovin в этом году, какие у него шансы на победу в украинском нацотборе на Евровидение и о чем песня Dreamer — рассказываем далее в материале.
Константин Бочаров, более известный как Melovin, родился в Одессе и с ранних лет имел многогранные интересы — парня интересовала химия, музыка и театр. Melovin получил образование в театральной школе. Ему также нравилось организовывать спектакли и концерты, в которых парень сам же и выступал.
Увлечение музыкой привело Константина к нескольким попыткам пройти кастинг на шоу Х-Фактор. Он трижды участвовал в отборах, но на телевизионный кастинг парень попал лишь в 2015 году, когда ему было 18 лет, после исполнения кавера на песню группы Океан Эльзы Без бою. После этого будущий артист дошел до суперфинала шестого сезона Х-Фактора и одержал победу в шоу.
После победы на Х-Фактор Melovin решил принять участие в национальном отборе на Евровидение в 2017 году. Тогда артист получил максимальное количество баллов по результатам зрительского голосования. Но малое количество баллов от судей не дали парню представить Украину на песенном конкурсе. В результате он занял третье место, уступив певице Tayanna и группе O.Torvald.
Но на этом попытки певца попасть на Евровидение не закончились. В следующем году Melovin снова принял участие в национальном отборе, где победил с песней Under The Ladder. Представив Украину на песенном конкурсе в Лиссабоне, Melovin занял 17 место.
Сейчас певец в третий раз участвует в национальном отборе с песней Dreamer. Melovin говорит, что решил пойти на Евровидение, поскольку ему есть что сказать.
В интервью изданию Факты ICTV артист рассказал зачем в третий раз участвует в песенном конкурсе:
— Чтобы напомнить каждому мечтателю — только вы выбираете: ждать разрешения на осуществление собственных желаний от окружающих или давать самим себе это разрешение! Я хочу быть о вас и во имя вас.
— Чтобы напомнить каждому мечтателю — только вы выбираете: ждать разрешения на осуществление собственных желаний от окружающих или давать самим себе это разрешение! Я хочу быть о вас и во имя вас.
По словам певца, ему есть что сказать миру, а также у него уже есть опыт и большая поддержка европейских фанатов.
— Тогда, в 2018 году, у меня было 7 место именно по зрителям. Миллионы людей меня, нашу страну тогда поддержали, потому что им понравилось.
— Тогда, в 2018 году, у меня было 7 место именно по зрителям. Миллионы людей меня, нашу страну тогда поддержали, потому что им понравилось.
Melovin говорит, что песня Dreamer была написана в июле во Львове за день до того, как произошел массированный обстрел города, когда попали в общежитие. Тогда Melovin сходил на кладбище к Владимиру Ивасюку. По его словам это легендарный человек, которого уничтожила власть СССР.
— У него очень красивый памятник на Лычаковском кладбище. Я взял его за руку, памятник, и говорю: Маэстро, дайте мне вдохновение на написание песни. Это было удивительно, просто я вернулся в отель, поднялся на смотровую площадку, и в голове заиграла музыка, — рассказывает артист.
Согласно последним прогнозам, сейчас Melovin занимает второе место в рейтинге букмекеров на победу.
Фото:скриншот з сайту Eurovisionworld
Его основными конкурентами сейчас являются Alyona Alyona & Jerry Heil с песней Teresa&Maria. Подробнее о ней мы рассказывали здесь.
I wanted to
Be a dreamer
It took some time
To believe in
They spilled my blood
Called me a sinner
They want me shut
So I lifted my voice
You wanna touch
You wanna wear my shoes either
Wanna live in better place
We could build it
I wanna show what’s like to be a believer
I wanna see your deepest dreams
To reveal them all
A brand new day — a brand new life
They say it’s not but it’s alright
Just keep the fire burning inside
You’ve gotta keep dreaming
Dreamlover, dreamlover
I wanna feel your body
I wanna start a party
I wanna see you’re ready
I wanna keep you dreaming on
Do what you wanna do
If they call you a heathen
Listen to your heart
It leads to your freedom
You’ve got nothing to prove
Nothing to lose either
From the floor you’ll hit the top
So just show them all
One, two, not a test
Three, four, took a breath
Five, six, I’m a mess
Cause I’m a dreamer
This is not a test
Counting uno, dos, tres
They say I’m a mess
But I’m a dreamer
Ранее мы рассказывали о еще одной участнице национального отбора на Евровидение-2024. Подробнее о том, что известно о певице Anka и ее песне Палала — читай в нашем материале.
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