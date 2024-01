Melovin – Dreamer: що відомо про учасника нацвідбору на Євробачення 2024 та які прогнози букмекерів

Melovin — це один із безперечних фаворитів цьогорічного національного відбору на Євробачення. Артист втретє бере участь в українському нацвідборі та у 2018 році вже представляв Україну на Євробаченні в Лісабоні. Тоді він зайняв 17 місце з треком Under The Ladder, а за версією глядацького голосування, Melovin посів 7 місце.

Детальніше про те, чого очікувати від Melovin у цьому році, які в нього шанси на перемогу в українському нацвідборі на Євробачення та про що пісня Dreamer — розповідаємо далі у матеріалі.

Melovin: що відомо про учасника нацвідбору на Євробачення 2024

Костянтин Бочаров, більш відомий як Melovin, народився в Одесі й з ранніх років мав багатогранні інтереси — хлопця цікавила хімія, музика та театр. Melovin здобув освіту у театральній школі. Йому також подобалося організовувати спектаклі та концерти, у яких хлопець сам же й виступав.

Зараз також дивляться

Захоплення музикою привело Костянтина до кількох спроб пройти кастинг на шоу Х-Фактор. Він тричі брав участь у відборах, але на телевізійний кастинг хлопець потрапив лиш у 2015 році, коли йому було 18 років, після виконання каверу на пісню гурту Океан Ельзи Без бою. Після цього майбутній артист дійшов до суперфіналу шостого сезону Х-Фактора та здобув перемогу у шоу.

Після перемоги на Х-Фактор Melovin вирішив взяти участь у національному відборі на Євробачення у 2017 році. Тоді артист отримав максимальну кількість балів за результатами глядацького голосування. Та замала кількість балів від суддів не дали хлопцю представити Україну на пісенному конкурсі. У результаті, він посів третє місце, поступившись співачці Tayanna та гуртові O.Torvald.

Та на цьому спроби співака потрапити на Євробачення не закінчилися. Наступного року Melovin знову взяв участь у національному відборі, де переміг з піснею Under The Ladder. Представивши Україну на пісенному конкурсі у Лісабоні, Melovin посів 17 місце.

Melovin — Dreamer: як з’явилася пісня та про що вона

Нині співак втретє бере участь у національному відборі з піснею Dreamer. Melovin каже, що вирішив піти на Євробачення, оскільки має що сказати.

У інтерв’ю виданню Факти ICTV артист розповів навіщо втретє бере участь у пісенному конкурсі:

Щоб нагадати кожному мрійнику: лише ви обираєте: чекати дозволу на здійснення власних мрій від оточення або давати самим собі цей дозвіл! Я хочу бути про вас і в ім’я вас.

За словами співака, він має що сказати світові, а також у нього уже є досвід та велика підтримка європейських фанатів.

Тоді, у 2018 році, у мене було 7 місце саме за глядачами. Мільйони людей мене, нашу країну тоді підтримали, бо їм сподобалося.

Melovin каже, що пісня Dreamer була написана у липні у Львові за день до того, як стався масований обстріл міста, коли влучили в гуртожиток. Тоді Melovin сходив на кладовище до Володимира Івасюка. За його словами, це легендарна людина, яку знищила влада СРСР.

— У нього дуже красивий пам’ятник на Личаківському кладовищі. Я взяв його за руку, пам’ятник, і кажу: Маестро, дайте мені натхнення на написання пісні. Це було дивно, просто я повернувся в готель, піднявся на оглядовий майданчик, і в голові заграла музика, — розповідає артист.

Які прогнози букмекерів на перемогу Melovin у нацвідборі

Відповідно до останніх прогнозів, нині Melovin посідає друге місце у рейтингу букмекерів на перемогу.

Його основними конкурентами нині є Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею Teresa&Maria. Детальніше про цю пісню ми розповідали тут.

Текст пісні Melovin – Dreamer

I wanted to

Be a dreamer

It took some time

To believe in

They spilled my blood

Called me a sinner

They want me shut

So I lifted my voice

You wanna touch

You wanna wear my shoes either

Wanna live in better place

We could build it

I wanna show what’s like to be a believer

I wanna see your deepest dreams

To reveal them all

A brand new day — a brand new life

They say it’s not but it’s alright

Just keep the fire burning inside

You’ve gotta keep dreaming

Dreamlover, dreamlover

I wanna feel your body

Dreamlover, dreamlover

I wanna start a party

Dreamlover, dreamlover

I wanna see you’re ready

Dreamlover, dreamlover

I wanna keep you dreaming on

Do what you wanna do

If they call you a heathen

Listen to your heart

It leads to your freedom

You’ve got nothing to prove

Nothing to lose either

From the floor you’ll hit the top

So just show them all

A brand new day — a brand new life

They say it’s not but it’s alright

Just keep the fire burning inside

You’ve gotta keep dreaming

One, two, not a test

Three, four, took a breath

Five, six, I’m a mess

Cause I’m a dreamer

This is not a test

Counting uno, dos, tres

They say I’m a mess

But I’m a dreamer

Dreamlover, dreamlover

I wanna feel your body

Dreamlover, dreamlover

I wanna start a party

Dreamlover, dreamlover

I wanna see you’re ready

Dreamlover, dreamlover

I wanna keep you dreaming on

Melovin – Dreamer: офіційний кліп для нацвідбору на Євробачення 2024

Раніше ми розповідали про ще одну учасницю національного відбору на Євробачення-2024. Детальніше про те, що відомо про співачку Anka та її пісню Палала — читай у нашому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.