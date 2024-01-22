Трійка фаворитів українців: хто стане суддями Нацвідбору на Євробачення-2024

Вже зовсім скоро в Україні відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2024. Ми дізнаємося, хто буде цьогоріч представляти нашу країну на пісенному конкурсі.
Обиратимуть переможця глядачі шляхом голосування, а також журі, які виставлятимуть свої бали.
Українці мали змогу вибрати суддів Нацвідбору на Євробачення, проголосувавши за свого фаворита у Дії, уже відомі результати. Ми розповімо, хто стане суддями Нацвідбору на Євробачення у 2024 році.
У Дії розповіли, що в опитуванні взяли участь 720,8 тис. українців. Проголосувати можна було лише за одного кандидата. Тому сформували рейтинг й визначили переможну трійку, яка посяде суддівські крісла Нацвідбору.
Суддями Нацвідбору стануть:
— Якщо переможці підпишуть угоду із Суспільним — стануть офіційними членами журі на Нацвідборі головного пісенного конкурсу. Саме вони разом з глядачами вирішать, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2024 у Швеції, — зазначили у Дії.
За перемогу на Нацвідборі борються різні молоді виконавці. Раніше ми розповідали про пісню YAKTAK на Нацвідбір на Євробачення-2024.
Фото: v_serduchka; jamalajaaa; sergii_tanchynets / Instagram
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