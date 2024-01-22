Тройка фаворитов украинцев: кто станет судьями Нацотбора на Евровидение-2024

Уже совсем скоро в Украине состоится финал Нацотбора на Евровидение-2024. Мы узнаем, кто будет представлять нашу страну в этом году на песенном конкурсе.
Будут выбирать победителя зрители путем голосования, а также жюри, которые будут выставлять свои баллы.
Украинцы могли выбрать судей Нацотбора на Евровидение, проголосовав за своего фаворита в Дії, уже известные результаты. Мы расскажем, кто станет судьями Нацотбора на Евровидение в 2024 году.
В Дії рассказали, что в опросе приняло участие 720,8 тыс. украинцев. Проголосовать можно было только за одного кандидата. Поэтому сформировали рейтинг и определили победную тройку, которая займет судейские кресла Нацотбора.
Судьями Нацотбора станут:
— Если победители подпишут соглашение с Суспільним, станут официальными членами жюри на Нацотборе главного песенного конкурса. Именно они вместе со зрителями решат, кто будет представлять Украину на Евровидении-2024 в Швеции, — отметили в Дії.
За победу на Нацотборе борются разные молодые исполнители. Ранее мы рассказывали о песне YAKTAK на Нацотборе на Евровидение-2024.
Фото: v_serduchka; jamalajaaa; sergii_tanchynets / Instagram
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