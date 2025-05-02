Met Gala 2025: чем удивят звезды и какая тема эпатажной вечеринки

Уже 5 мая 2025 года состоится одно из самых ожидаемых событий в мире моды — Met Gala. В этом году ее проведут в Метрополитен-музее. Но тема мероприятия будет значительно отличаться по стилю и требованиям. Цветы и сказочный бал — больше не в тренде. Рассказываем, как пройдет Мет Гала и кто на нее приглашен.

Met Gala 2025: когда состоится

В понедельник, 5 мая состоится ежегодный благотворительный бал Met Gala. Он пройдет в Институте костюма Музея искусств Метрополитен. Тема этого события считается уникальной. Ведь впервые за 22 года внимание уделят мужскому стилю.

Поэтому в этом году мы надеемся увидеть настоящих денди и невероятно стильных мужчин, а также женщин в мужских образах. Met Gala 2025 вдохновилась трендом Black Dandy. Его смысл — переосмысление стиля, идентичности и собственной свободы.

Тема выставки звучит следующим образом: Superfine: Tailoring Black Style. То есть нас ожидают костюмы в стиле денди, и вероятнее всего в темных тонах.

Явление Black Dandy и влияние на стили одежды афроамериканских мужчин и их традиций. На выставке, которая пройдет в рамках Met Gala, продемонстрируют по меньшей мере 150 экспонатов одежды, аксессуаров и предметов декора с 18 века. Выставка откроется 10 мая и продлится до 26 октября 2025 года.

Мероприятие традиционно будет иметь дресс-код — Tailored for You. Здесь звездам предлагают выделить свое я, показать себя настоящими и свою идентичность. Акцент образа должен быть на элегантности, своих мелочах, и элементах мужского гардероба.

Напомним, что мероприятие Met Gala обеспечивает Институт костюма финансированием на весь год и поддерживает его деятельность. С 1995 года им занимается Анна Винтур.

Кто будет на Met Gala 2025

Главой события избран Леброн Джеймс. Также на мероприятии будут присутствовать Фаррелл Уильямс, A$AP Rocky, Анна Винтур, ведь они являются соучредителями события. Известно о присутствии Льюиса Гамильтона, Колмана Доминго.

В комитете выставки соберут большое количество людей! Среди самых известных членов комитета следующие: Usher, André 3000, Грейс Уэльс Боннер, Даппер Дэн, Айо Эдебири, Джереми О. Харрис, Реджина Кинг и другие.

В комитете собрали выдающихся американских модельеров, писателей, музыкантов, актеров, журналистов, художников и певцов. Большинство из них оказывают прямое или косвенное влияние на направления феминизма, идентичности, колониализма, инклюзивности и разнообразия.

В рамках экспозиции представят работы таких дизайнеров: Грейс Уэльс Боннер, Фаррелл Уильямс, Вирджил Абло.

Как правило, официальная программа остается в секрете. Ее нельзя разглашать. Участники находятся на событиях без телефонов. Чаще всего на событии проходят музыкальные выступления звезд и закрытый просмотр выставки. Совместный ужин и афтерпати.

Где смотреть Met Gala 2025

Посмотреть благотворительный бал Met Gala 2025 можно будет 5 мая в 23:00 в онлайн-трансляции YouTube на страницах журнала Vogue и Met Gala.

Будут вести бал певица Теяна Тейлор, актриса La La Anthony и актриса Эго Нводим.

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