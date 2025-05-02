Шоу-біз

Met Gala 2025: чим здивують зірки та яка тема епатажної вечірки

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 02 Травня 2025, 16:00
Met Gala 2025
Фото Getty Images
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