Met Gala 2025: чим здивують зірки та яка тема епатажної вечірки

Уже 5 травня 2025 року відбудеться одна з найочікуваніших подій у світі моди — Met Gala. Цьогоріч її проведуть у Метрополітен-музеї. Та тема заходу значно відрізнятиметься за стилем і вимогами. Квіти та казковий бал — більше не в тренді. Розповідаємо, як пройде Мет Гала і кого на неї запрошено.

Met Gala 2025: коли відбудеться

У понеділок, 5 травня, відбудеться щорічний благодійний бал Met Gala. Він пройде в Інституті костюма Музею мистецтв Метрополітен. Цьогорічна тема подія вважається унікальною. Адже вперше за 22 роки увагу приділять чоловічому стилю.

Тож цьогоріч ми маємо надію побачити справжніх денді і неймовірно стильних чоловіків, а також жінок у чоловічих образах. Met Gala 2025 надихнулася трендом Black Dandy. Його сенс — переосмислення стилю, ідентичності та власної свободи.

Тема виставки звучить так: Superfine: Tailoring Black Style. Тобто на нас очікують костюми в стилі денді, і найімовірніше в темних тонах.

Явище Black Dandy і про вплив на стилі одягу афроамериканських чоловіків та їхніх традицій. На виставці, що пройде в межах Met Gala, продемонструють щонайменше 150 експонатів одягу, аксесуарів і предметів декору від 18 століття. Виставка відкриється 10 травня і триватиме до 26 жовтня 2025.

Захід традиційно матиме дрес-код — Tailored for You. Тут зіркам пропонують виокремити своє я, показати свою справжність та ідентичність. Акцент образу має бути на елегантності, власних дрібничках, і елементах чоловічого гардеробу.

Нагадаємо, що захід Met Gala забезпечує Інститут костюма фінансуванням чи не на весь рік та підтримує його діяльність. З 1995 року ним опікується Анна Вінтур.

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Хто буде на Met Gala 2025

Головою події вибрано Леброна Джеймса. Також на заході будуть присутніми Фаррелл Вільямс, A$AP Rocky, Анна Вінтур, які є співголовами події. Відомо про присутність Льюїса Гамільтона, Колмана Домінго.

У комітеті виставки зберуть чималу кількість людей! Серед найвідоміших членів комітету такі: Usher, André 3000, Грейс Вельс Боннер, Даппер Ден, Айо Едебірі, Джеремі О. Гарріс, Реджіна Кінг та інші.

Загалом у комітеті зібрали видатних американських модельєрів, письменників, музикантів, акторів, журналістів, митців та співаків. Більшість з них мають прямий чи опосередкований вплив на напрями фемінізму, ідентичності, колоніалізму, інклюзивності та різноманіття.

У межах експозиції представлять роботи таких дизайнерів: Грейс Вельс Боннер, Фаррелл Вільямс, Вірджил Абло.

Як правило, офіційна програма лишається у таємниці. Її не можна розголошувати. Учасники перебувають на події без телефонів. Найчастіше на події є музичні виступи зірок та закритий перегляд виставок. Спільна вечеря та афтерпаті.

Де дивитися Met Gala 2025

Подивитися благодійний бал Met Gala 2025 можна буде 5 травня о 23:00 в онлайн-трансляції YouTube на сторінках журналу Vogue та самого Met Gala.

Вестимуть подію співачка Теяна Тейлор, акторка La La Anthony й акторка Его Нводім.

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