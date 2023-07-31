Маленькие участники — большие таланты! Руслан Квинта устраивает международный вокальный фестиваль United Kids

26 и 27 августа в столице Болгарии, в городе София, состоится международный песенный фестиваль детских талантов United Kids Festival. Его основал украинский продюсер Руслан Квинта.

Читай в нашем материале, за какой приз будут бороться дети, и из каких стран приедут участники.

Международный вокальный фестиваль United Kids Festival — что известно

Фестиваль получил много одобрительных отзывов о профессиональности и масштабе в прошлом году, поэтому Руслан Квинта организует его и в этом. Дети со всего мира сразятся на Sofia Summer Fest.

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В состав членов жюри вошли:

Руслан Квинта — основатель фестиваля, украинский композитор и музыкальный продюсер. Работал с проектами Голос страны и нацотбором на Евровидение;

— основатель фестиваля, украинский композитор и музыкальный продюсер. Работал с проектами Голос страны и нацотбором на Евровидение; Сергей Бабкин — украинский музыкант, фронтмен группы 5’nizza и тренер вокальных шоу.

— украинский музыкант, фронтмен группы 5’nizza и тренер вокальных шоу. Искра Милкова-Ангелова — певица, звездная тренер шоу X-factor Bulgaria и основательница певческой академии.

Дети из 15 стран направили свои заявки на участие в фестивале. Это стало рекордом, показывающим, что фестиваль ежегодно масштабируется и увеличивает свое значение в мире.

Будут участники из Украины, Болгарии, Испании, Греции, Румынии, Молдовы, Франции, Канады, Казахстана, Латвии, Германии, Словении, Грузии, Армении и Индонезии.

Сергей Бабкин прокомментировал:

Наши украинские дети — это сокровище, будущее, которое нужно поддерживать и показывать всему миру.

Участники, прошедшие кастинг, могут выиграть Гран-при — €1000 и авторскую песню от Руслана Квинты. Также на фестивале будут выступления Сергея Бабкина и болгарской певицы Марии Ильевой.

А ведущими песенного конкурса станут Андрей Войников и Василиса Рядных. Фестиваль пройдет при поддержке Посольства Украины в Республике Болгария.

В прошлом году конкурс состоялся в Испании, тогда Гран-при выиграл победитель шоу Украина имеет талант на телеканале СТБ Артем Фесько.

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