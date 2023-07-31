Маленькі учасники — великі таланти! Руслан Квінта влаштовує міжнародний вокальний фестиваль United Kids

26 та 27 серпня у столиці Болгарії місті Софія відбудеться міжнародний пісенний фестиваль дитячих талантів United Kids Festival. Його заснував український продюсер Руслан Квінта.
Читай у нашому матеріалі, за який приз боротимуться діти та з яких країн приїдуть учасники.
Фестиваль отримав багато схвальних відгуків щодо професіональності та масштабу минулого року, тому Руслан Квінта організовує його і цьогоріч. Діти з усього світу змагатимуться на Sofia Summer Fest.
До складу членів журі увійшли:
Діти з 15 країн надіслали свої заявки на участь у фестивалі. Це стало рекордом, який показує, що фестиваль щороку масштабується та збільшує своє значення у світі.
Будуть учасники з України, Болгарії, Іспанії, Греції, Румунії, Молдови, Франції, Канади, Казахстану, Латвії, Німеччини, Словенії, Грузії, Вірменії та Індонезії.
Сергій Бабкін прокоментував:
Наші українські діти — це скарб, майбутнє, яке треба підтримувати і показувати всьому світу.
Наші українські діти — це скарб, майбутнє, яке треба підтримувати і показувати всьому світу.
Учасники, що пройшли кастинг, мають змогу виграти Гран-прі — €1000 та авторську пісню від Руслана Квінти. Також на фестивалі будуть виступи Сергія Бабкіна та болгарської співачки Марії Ільєвої.
А ведучими пісенного конкурсу стануть Андрій Войніков та Василіса Рядних. Фестиваль відбудеться за підтримки Посольства України в Республіці Болгарія.
Минулого року конкурс відбувся в Іспанії, тоді Гран-прі виграв переможець шоу Україна має талант на телеканалі СТБ Артем Фесько.
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