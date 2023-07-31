Маленькі учасники — великі таланти! Руслан Квінта влаштовує міжнародний вокальний фестиваль United Kids

26 та 27 серпня у столиці Болгарії місті Софія відбудеться міжнародний пісенний фестиваль дитячих талантів United Kids Festival. Його заснував український продюсер Руслан Квінта.

Читай у нашому матеріалі, за який приз боротимуться діти та з яких країн приїдуть учасники.

Міжнародний вокальний фестиваль United Kids Festival — що відомо

Фестиваль отримав багато схвальних відгуків щодо професіональності та масштабу минулого року, тому Руслан Квінта організовує його і цьогоріч. Діти з усього світу змагатимуться на Sofia Summer Fest.

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До складу членів журі увійшли:

Руслан Квінта — засновник фестивалю, український композитор і музичний продюсер. Працював з проектами Голос країни та нацвідбором на Євробачення;

— засновник фестивалю, український композитор і музичний продюсер. Працював з проектами Голос країни та нацвідбором на Євробачення; Сергій Бабкін — український музикант, фронтмен гурту 5’nizza та тренер вокальних шоу.

— український музикант, фронтмен гурту 5’nizza та тренер вокальних шоу. Іскра Мілкова-Ангелова — співачка, зіркова тренерка шоу X-factor Bulgaria та засновниця співочої академії.

Діти з 15 країн надіслали свої заявки на участь у фестивалі. Це стало рекордом, який показує, що фестиваль щороку масштабується та збільшує своє значення у світі.

Будуть учасники з України, Болгарії, Іспанії, Греції, Румунії, Молдови, Франції, Канади, Казахстану, Латвії, Німеччини, Словенії, Грузії, Вірменії та Індонезії.

Сергій Бабкін прокоментував:

Наші українські діти — це скарб, майбутнє, яке треба підтримувати і показувати всьому світу.

Учасники, що пройшли кастинг, мають змогу виграти Гран-прі — €1000 та авторську пісню від Руслана Квінти. Також на фестивалі будуть виступи Сергія Бабкіна та болгарської співачки Марії Ільєвої.

А ведучими пісенного конкурсу стануть Андрій Войніков та Василіса Рядних. Фестиваль відбудеться за підтримки Посольства України в Республіці Болгарія.

Минулого року конкурс відбувся в Іспанії, тоді Гран-прі виграв переможець шоу Україна має талант на телеканалі СТБ Артем Фесько.

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