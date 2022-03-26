Мозговая стерильность — Мишина о безнадежности русских и необходимости украинцев объединиться

Многие украинские звезды (и не только) ведут активную борьбу с российской пропагандой в своих соцсетях. Однако россиян легче обмануть, чем доказать им, что их обманули.

Популярная украинская актриса Ксения Мишина признается, что вести политические дискуссии со сторонниками Путина безнадежно.

Мне кажется, что вообще безнадежно уже кому-то что-то доказывать и вступать в споры с рашистской стороной! Там полный провал и мозговая стерильность! — написала блоггер в Instagram.

По мнению Мишиной, сейчас следует обращаться к украинцам, которые сознательно или неосознанно сеют раздор между нами и помогают врагу в информационной войне.

Нередко в соцсетях встречаются агрессивные комментарии украинцев по поводу языка, на котором нужно общаться, или целесообразности выезжать из горячих точек и т.д.

Если вы думаете, что такими комментариями и действиями вы доказываете свое достоинство и позицию, то, к сожалению, вы только порождаете стыд и глупость, которые сейчас на руку знаете кому! — замечает актриса.

Ради общей победы нам нужно отбросить в сторону все внутренние противоречия, максимально консолидироваться и вместе давать достойный отпор врагу на всех фронтах.

Украина объединила вокруг себя весь цивилизованный мир и стала щитом добра против зла. Мировые звезды одолевают тысячи километров для помощи украинским беженцам. Так, британский актер и посол доброй воли UNICEF Орландо Блум прилетел в Молдову для встречи с украинскими детьми, вынужденно покинувшими свои дома.