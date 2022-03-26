Мозкова стерильність — Мішина про безнадійність росіян та необхідність українців об’єднатися

Багато українських зірок (і не тільки) ведуть активну боротьбу з російською пропагандою у своїх соцмережах. Проте росіян легше обдурити, аніж довести їм, що їх обдурили.

Популярна українська акторка Ксенія Мішина зізнається, що вести політичні дискусії з прихильниками Путіна безнадійно.

Мені здається, що взагалі безнадійно вже щось комусь доводити та вступати в суперечки з рашистською стороною! Там повний провал та мозкова стерильність! — написала блогерка у Instagram.

На думку Мішиної, зараз варто звертатися до українців, які свідомо чи ненавмисно сіють розбрат між нами та допомагають ворогу в інформаційній війні.

Нерідко в соцмережах зустрічаються агресивні коментарі українців з приводу мови, якою треба спілкуватися, чи доцільності виїжджати з гарячих точок тощо.

Якщо ви думаєте, що такими коментарями та діями доводите свою гідність та позицію, то, на жаль, ви тільки породжуєте сором та дурість, які зараз на руку знаєте кому! — зауважує акторка.

Заради спільної перемоги нам потрібно відкинути в сторону всі внутрішні міжусобиці, максимально консолідуватися та разом давати гідну відсіч ворогу на всіх фронтах.

Україна об’єднала навколо себе весь цивілізований світ та стала щитом добра проти зла. Світові зірки долають тисячі кілометрів для допомоги українським біженцям. Так британський актор та посол доброї волі UNICEF Орландо Блум прилетів до Молдови для зустрічі з українськими дітьми, які вимушено залишили свої домівки.