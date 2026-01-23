Стиль жизни Шоу-биз

Mr. Vel — Do Or Done: о чем песня финалиста Нацотбора Евровидения-2026

Ольга Петухова, редактор сайта 23 января 2026, 17:00 4 мин.
Mr. Vel — Do Or Done
Mr. Vel — Do Or Done: Нацвідбір Євробачення-2026

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь