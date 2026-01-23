Mr. Vel — Do Or Done: о чем песня финалиста Нацотбора Евровидения-2026

Певец Mr. Vel будет бороться за победу на Нацотборе на Евровидение-2026 с англоязычной песней Do or Done. Он выступает в оперетте, однако не желает ограничиваться классическим жанром и стремится выйти на международные эстрадные площадки.
Mr. Vel на Нацотборе-2026: что известно об исполнителе
Настоящее имя Mr. Vel — Валерий Мирошниченко, он профессиональный певец. Родился Валерий в поселке Лозовский в Луганской области в семье шахтера, в юности получил профессиональное музыкальное образование.
Последние шесть лет Mr. Vel играет в Киевском национальном академическом театре оперетты, исполнил там более двадцати ролей, самая заметная из которых — Дориан Грей в мюзикле “Дориан Грей”.
Помимо театра, Mr. Vel преподает вокал детям в художественном лицее Зміна в Киеве. Несколько раз выступал в популярных эстрадных шоу Х-Фактор и Голос країни. Говорит, что любит поп, джаз, соул — современную музыку.
О чем песня Mr. Vel Do Or Done
Mr. Vel рассказывает, что песня возникла из совершенно обычной ситуации. Однажды певец увидел, как маленькая девочка играет в Minecraft, и спросил, в чем суть этой игры. Она коротко ответила: “Или ты, или тебя”. Эта фраза настолько его задела, что стала основой песни.
В композиции Do or Done артист говорит о том, что мир часто давит на человека страхами, правилами и чужими ожиданиями, но в какой-то момент приходится сделать выбор.
Или ты управляешь своей жизнью сам, или позволяешь системе и другим решать за тебя. Именно в этом выборе и рождается твоя настоящая личность — это главная тема песни Do Or Done.
Mr. Vel — Do Or Done: официальное видео песни
Mr. Vel — Do Or Done: текст песни
The world has drowned in the shade of gray
You kindle this light, set dreams the right way
You’ll raise remains sitting in your mind
As crowd will whisper, “What songs will unwind?”
We used to walk in cage for many millions’ lives
For me to open eyes once realize
Yet, I forgot one day, my world has slipped away
With weapon in their hands, forebears say
You do or they do you, you do or they do you
You do or they do you, you do or they do you
You do or they do you, you do or they do you
You do or they do you, you do or they do you
Will you burn down or rise to them?
(You do or they do you, you do or they do you)
(You do or they do you, you do or thеy do you)
Will you burn down or rise to them?
(You do or they do you, you do or thеy do you)
(You do or they do you, you do or they do you)
Walls are built high, with the laws to pay
No one will see all the red on display
Roads lie before you to win the game
Will you burn down or rise to them?
Will you burn down or rise to them?
Will you burn down or rise to them?
My power fades, yet, I won’t give in
As in the game, I am taught to win
To God I pray, taking lives, ruining fates
Just to play major roles on my stage
You do or they do you, you do or they do you
You do or they do you, you do or they do you
You do or they do you, you do or they do you
You do or they do you, you do or they do you
Will you burn down or rise to them?
(You do or they do you, you do or they do you)
(You do or they do you, you do or they do you)
Will you burn down or rise to them?
(You do or they do you, you do or they do you)
(You do or they do you, you do or they do you)
Фото: скриншот с видео Евровидение Украина.
