Mr. Vel — Do Or Done: про що пісня фіналіста Нацвідбору Євробачення-2026

Співак Mr. Vel боротиметься за перемогу на Нацвідборі на Євробачення-2026 англомовною піснею Do or Done. Він виступає в опереті, проте не бажає обмежуватися класичним жанром, і прагне вийти на міжнародні естрадні майданчики.
Mr. Vel на Нацвідборі-2026: що відомо про виконавця
Справжнє ім’я Mr. Vel— Валерій Мирошниченко, він професійний співак. Народився Валерій у селищі Лозівський на Луганщині в родині шахтаря, в юності отримав професійну музичну освіту.
Останні шість років Mr. Vel грає у Київському національному академічному театрі оперети, виконав там понад двадцять ролей, найпомітніша з яких — Доріана Грея у мюзиклі “Доріан Грей”.
Окрім театру, Mr. Vel викладає вокал дітям у мистецькому ліцеї Зміна в Києві. Кілька разів виступав у популярних естрадних шоу Х-Фактор і Голос країни. Говорить, що любить поп, джаз, соул — сучасну музику.
Про що пісня Mr. Vel Do Or Done
Mr. Vel розповідає, що пісня виникла з зовсім звичайній ситуації. Якось співак побачив, як маленька дівчинка грає у Minecraft, і запитав, у чому суть цієї гри. Вона коротко відповіла: Або ти, або тебе. Ця фраза настільки його зачепила, що стала основою пісні.
У композиції “Do or Done” артист говорить про те, що світ часто тисне на людину страхами, правилами й чужими очікуваннями, але в якийсь момент доводиться зробити вибір.
Або ти керуєш своїм життям сам, або дозволяєш системі й іншим вирішувати за тебе. Саме в цьому виборі й народжується твоя справжня особистість — це головна тема пісні Do Or Done.
Mr. Vel — Do Or Done: офіційне відео пісні
Mr. Vel — Do Or Done: текст пісні
The world has drowned in the shade of gray
You kindle this light, set dreams the right way
You’ll raise remains sitting in your mind
As crowd will whisper, “What songs will unwind?”
We used to walk in cage for many millions’ lives
For me to open eyes once realize
Yet, I forgot one day, my world has slipped away
With weapon in their hands, forebears say
You do or they do you, you do or they do you
You do or they do you, you do or they do you
You do or they do you, you do or they do you
You do or they do you, you do or they do you
Will you burn down or rise to them?
(You do or they do you, you do or they do you)
(You do or they do you, you do or thеy do you)
Will you burn down or rise to them?
(You do or they do you, you do or thеy do you)
(You do or they do you, you do or they do you)
Walls are built high, with the laws to pay
No one will see all the red on display
Roads lie before you to win the game
Will you burn down or rise to them?
Will you burn down or rise to them?
Will you burn down or rise to them?
My power fades, yet, I won’t give in
As in the game, I am taught to win
To God I pray, taking lives, ruining fates
Just to play major roles on my stage
You do or they do you, you do or they do you
You do or they do you, you do or they do you
You do or they do you, you do or they do you
You do or they do you, you do or they do you
Will you burn down or rise to them?
(You do or they do you, you do or they do you)
(You do or they do you, you do or they do you)
Will you burn down or rise to them?
(You do or they do you, you do or they do you)
(You do or they do you, you do or they do you)
Фото: скриншот з відео Євробачення Україна.
