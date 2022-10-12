Ей 75, а голос до сих пор завораживает! Нина Матвиенко о дне рождения во время войны и подготовке концерта

Обладательнице фантастического узнаваемого голоса Нине Матвиенко исполнилось 75 лет. Она до сих пор поет и планирует дать концерт. Она обволакивает своей энергией, а ее песни воспринимаются еще более проницательно, чем раньше.

Нина Митрофановна продолжает петь душой, которую питает Украина. Она репетирует концерт 14 октября в Национальной филармонии. Конечно, не так его представляла — без дочери и сестер. Даже думала отменить выступление.

С 24 февраля Нина Матвиенко вместе с другими пела в метро, ​​укрытиях, больницах. Впоследствии уехала за границу. Но вернулась.

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— Я еще никогда так не скучала по Украине. Я понимала, что я что-то не так делаю. Украина — она земля-мать. Мы тоже, матери, должны быть вместе с ней. Помочь молиться о наших сыновьях. Мы — тот тыл, который должен сегодня стоять на страже, — говорит артистка.

По Нине Митрофановне соскучились и ее преданные партнеры из Киевской камераты. Они знакомы уже десятилетия.

Потери и ужасы войны больно проходят через сердце певицы. Но она верит, что украинцы своей любовью и сильными руками возродят города, излечат раны и будут снова собираться за столами и петь на крестинах и свадьбах.

Веру в будущее выдающейся певице дают дети, которые уже говорят по-украински и учат своих родителей. Дети для нее и все наши защитники.

— У меня сегодня все сыновья. Все ребята, наши мужчины — все сыновья, потому что я немного вас старше. Я бы хотела, чтобы вы все были живы, — говорит Нина Митрофановна.

Артисты из разных стран поддерживают Украину. Грузинская певица Нино Катамадзе высказалась о бегущих в Грузию россиянах.

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