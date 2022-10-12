Їй 75, а голос досі заворожує! Ніна Матвієнко про день народження під час війни та підготовку концерту

Власниці фантастичного впізнаваного голосу Ніні Матвієнко виповнилося 75 років. Вона і досі співає та планує дати концерт. Вона огортає своєю енергією, а її пісні сприймаються ще проникливіше, ніж раніше.

Ніна Митрофанівна продовжує співати душею, яку живить Україна. Вона репетирує концерт 14 жовтня у Національній філармонії. Звісно, не так його уявляла — буде без доньки та сестер. Навіть думала скасувати виступ.

Від 24 лютого Ніна Матвієнко разом з іншими співала у метро, укриттях, лікарнях. Згодом виїхала за кордон. Втім, таки повернулась.

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— Я ще ніколи так не сумувала за Україною. Я розуміла, що я щось не так роблю. Україна — вона земля-мати. Ми також, матері, повинні бути разом з нею. Допомогти молитися за наших синів. Ми — той тил, який має сьогодні стояти на сторожі, — каже артистка.

За Ніною Митрофанівною скучили і її віддані партнери з Київської камерати. Вони знайомі вже десятиліття.

Втрати й жахіття війни боляче проходять через серце співачки. Але вона вірить, що українці своєю любов’ю і сильними руками відродять міста, загоять рани і знову збиратимуться за столами та співатимуть на хрестинах та весіллях.

Віру в майбутнє видатній співачці дають діти, які вже говорять українською і навчають своїх батьків. Діти для неї й усі наші захисники.

— У мене сьогодні всі сини. Всі хлопці, наші чоловіки — усі сини, бо я трохи за вас старша. Я б хотіла, щоб ви всі були живі були, — каже Ніна Митрофанівна.

Артисти з різних країн підтримують Україну. Грузинська співачка Ніно Катамадзе висловилася про росіян, які тікають у Грузію.

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