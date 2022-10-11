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Не перша війна Росії, але ця приведе до краху! Настя Каменських звернулася до росіян після масових обстрілів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Жовтня 2022, 20:00
Настя Каменських звернулася до росіян та пояснила різницю між нашими народами
Фото: Instagram

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