Не перша війна Росії, але ця приведе до краху! Настя Каменських звернулася до росіян після масових обстрілів

Останні кілька днів Україна страждає від масових обстрілів Росії. Ворог безжально тероризує мирне населення, завдає ударів по критичній інфраструктурі та залишає людей без електроенергії.

Громадяни Росії підтверджують той факт, що їхня країна — терорист. Вони нахабно радіють постраждалим та руйнуванням дитячих майданчиків, будівель, доріг, університетів тощо.

Українські зірки, які мають велику аудиторію у соціальних мережах, продовжують розповідати світові про воєнні злочини росіян. Співачка Настя Каменських звернулася до громадян Росії у своєму Instagram та пояснила різницю між нашими народами.

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— До активних коментаторів та коментаторок — жінок з описом профілю (в Instagram — ред.) “мама двох янголят”, “любляча дружина” та матерів, які з самого початку війни пишуть на підтримку вбивств. До вас, неповнолітні дівчатка з квіточками на аватарках. Ви ще не закінчили школу, але вже в вас розвивається бажання смерті дітям у сусідній країні. “Братньому”, як ви тут всі кричали, народу, — написала Каменських.

Вона наголосила, що українці раділи руйнуванню Керченського мосту, адже ним в Україну постачалася зброя для вбивств. А росіяни ж радіють жертвам серед мирного населення та руйнуванням дитячих майданчиків.

— Подивіться, скільки жертв серед українців принесла ваша війна. Про які жертви на мосту ви починаєте писати? Ви при своєму розумі? До 2014 року у нас в принципі від війни ніхто не вмирав, доки ви не припхалися, — продовжила співачка.

Вона зауважила, що росіяни обстрілювали Україну й здійснювали злочини в Бучі, Ірпені, Ізюмі, Маріуполі та інших містах України задовго до вибуху на Керченському мосту.

— Це не перша війна, розв’язана вами, але я дуже сподіваюся, що саме ця війна приведе вас до краху. Не тому, що ми бажаємо поганого, а просто, щоб вас — злих, що ненавидять, що бажають смерті, підкоряються, бояться, схильних до пропаганди — просто не було поруч із нами, — сказала Каменських.

Багато українських артистів приєдналися до лав ЗСУ або тримають оборону на волонтерському фронті. Гурт Антитіла переніс свої концерти у Польщі через ракетні обстріли України. Учасники гурту планують і надалі співпрацювати зі своїм батальйоном.

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