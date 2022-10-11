Не первая война России, но эта приведет к краху! Настя Каменских обратилась к россиянам после массовых обстрелов

Последние несколько дней Украина страдает от массовых обстрелов России. Враг безжалостно терроризирует мирное население, наносит удары по критической инфраструктуре и оставляет людей без электроэнергии.

Граждане России подтверждают тот факт, что их страна — террорист. Они нагло радуются пострадавшим и разрушениям детских площадок, зданий, дорог, университетов и т.д.

Украинские звезды, имеющие большую аудиторию в социальных сетях, продолжают рассказывать миру о военных преступлениях россиян. Певица Настя Каменских обратилась к гражданам России в своем Instagram и объяснила разницу между нашими народами.

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— К активным комментаторам и комментаторам — женщинам с описанием профиля (в Instagram — ред.) “мама двух ангелочков”, “любящая жена” и матерей, которые с самого начала войны пишут в поддержку убийств. К вам, несовершеннолетние девочки с цветочками на аватарках. Вы еще не окончили школу, но у вас уже развивается желание смерти детям в соседней стране. “Братскому”, как вы здесь все кричали, народу, — написала Каменских.

Она подчеркнула, что украинцы радовались разрушению Керченского моста, ведь по нему в Украину снабжалось оружие для убийств. А россияне радуются жертвам среди мирного населения и разрушениям детских площадок.

— Посмотрите, сколько жертв украинцев принесла ваша война. О каких жертвах на мосту вы начинаете писать? Вы в своем уме? До 2014 года у нас в принципе от войны никто не умирал, пока вы не приперлись, — продолжила певица.

Она отметила, что россияне обстреливали Украину и совершали преступления в Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе и других городах Украины задолго до взрыва на Керченском мосту.

— Это не первая война, развязанная вами, но я очень надеюсь, что именно эта война приведет вас к краху. Не потому, что мы желаем плохого, а просто, чтобы вас — злых, ненавидящих, желающих смерти, подчиняющихся, боящихся, склонных к пропаганде — просто не было рядом с нами, — сказала Каменских.

Многие украинские артисты присоединились к рядам ВСУ или держат оборону на волонтерском фронте. Группа Антитела перенесла свои концерты в Польше из-за ракетных обстрелов Украины. Участники группы планируют и дальше сотрудничать со своим батальоном.

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