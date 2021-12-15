Новая снежная королева и современные реалии: как Оля Полякова готовится к масштабному шоу

Оля Полякова в очередной раз поражает украинцев. В этом году она решила устроить новогодний мюзикл – Новая Снежная королева.

Именно Оля Полякова зажигала в этом году главную елку страны.

Певица прибыла на место происшествия прямо в фантастическом платье.

От ее королевского облика шоумен Дмитрий Коляденко потерял дар речи.

Костюм Снежной королевы Оли Поляковой можно ставить в Лувре, чтобы им люди любовались.

— Там столько сияющих камней, там такой головной убор, кристаллы. Как бы я был девочкой, я бы захотел в таком платье выйти замуж, – делится впечатлениями Дмитрий.

Во время открытия Елки Оля вспоминала, как сама впервые приехала на главную Елку.

— Мы ехали в Киев, тряслись в автобусе, ели яйца, курицу, а потом приехали и здесь были подарки, всем детям их раздавали. Я не знаю, сейчас же ездят на главную со всей страны? Школы возят, это делают сейчас? Если не делают, то делайте – потому что у нас очень красивое шоу, – рассказывает певица.

Красивое шоу – и с размахом – обещают во Дворце Украина – с 24 декабря.

Мюзикл имеет мало общего с известной сказкой Андерсена. События разворачиваются на просторах Интернета.

Оля Полякова говорит, что этот мюзикл о том, что люди уделяют большое внимание симпатиям в интернете и не ценят настоящую жизнь.

Новая история о новых реалиях. Иногда люди, изображая себя не тем, кем они есть в настоящей жизни, придавая очень большой смысл ругательствам, репостам, подписчикам, теряют что-то главное в своей жизни. И об этом тоже мюзикл, – делится артистка.

Организаторы шоу обещают и много юмора, ведь сценаристы мюзикла – квартал 95.

Последняя неделя к премьере мюзикла артисты посвящают репетициям нон-стоп, чтобы показать действительно классный результат.

Новая снежная королева не единственная долгожданная премьера этой зимой. Зрителям хочется погрузиться не только в атмосферу новогодней сказки, а проникнуться духом традиций 19 века.

Напомним, что раньше мы рассказывали о сериале Кава з кардамоном и чем он покорит сердца украинцев.