Нова снігова королева та сучасні реалії: як Оля Полякова готується до масштабного шоу

Оля Полякова вкотре вражає українців. Цього року вона вирішила влаштувати новорічний мюзикл – Нова Снігова королева.

Тож саме Оля Полякова запалювала цьогоріч головну ялинку країни.

Співачка прибула на місце події просто у фантастичній сукні.

Від її королівського вигляду шоумен Дмитро Коляденко втратив дар мови.

Костюм Снігової королеви Олі Полякової можна ставити у Луврі, щоб ним люди милувались.

— Там стільки сяючих каменів, там такий головний убір, кристали. Як би я був дівчинкою, я б захотів у такій сукні вийти заміж, – ділиться враженнями Дмитро.

Під час відкриття Ялинки Оля згадувала, як сама вперше приїхала на головну Ялинку.

— Ми їхали в Київ, тряслися в автобусі, їли яйця, курку, а потім приїхали і тут були подарунки, всім дітям їх роздавали. Я не знаю, зараз же ж їздять на головну з усієї країни? Школи возять, це роблять зараз? Якщо не роблять, то робіть – бо в нас дуже красиве шоу, – розповідає співачка.

Красиве шоу – і з розмахом – обіцяють в Палаці Україна – з 24 грудня.

Мюзикл має мало чого спільного з відомою казкою Андерсена. Події розгортаються на просторах інтернету.

Оля Полякова каже, що цей мюзикл про те, що люди приділяють велику увагу вподобанням в інтернеті і не цінують справжнє життя.

Нова історія про нові реалії. Іноді люди, вдаючи з себе не тих, ким вони є у справжньому житті, надаючи дуже великого сенсу лайкам, репостам, підписникам, втрачають щось головне в своєму житті. І про це теж мюзикл, – ділиться артистка.

Організатори шоу обіцяють і багато гумору, адже сценаристи мюзиклу – квартал 95.

Останній тиждень до прем’єри мюзиклу артисти присвячують репетиціям нон-стоп, аби показати дійсно класний результат.

Нова снігова королева не єдина довгоочікувана прем’єра цієї зими. Глядачам хочеться поринути не тільки в атмосферу новорічної казки, а пройнятися духом традицій 19 сторіччя.

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