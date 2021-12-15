Нова снігова королева та сучасні реалії: як Оля Полякова готується до масштабного шоу

Оля Полякова вкотре вражає українців. Цього року вона вирішила влаштувати новорічний мюзикл – Нова Снігова королева.
Тож саме Оля Полякова запалювала цьогоріч головну ялинку країни.
Співачка прибула на місце події просто у фантастичній сукні.
Від її королівського вигляду шоумен Дмитро Коляденко втратив дар мови.
Костюм Снігової королеви Олі Полякової можна ставити у Луврі, щоб ним люди милувались.
Костюм Снігової королеви Олі Полякової можна ставити у Луврі, щоб ним люди милувались.
— Там стільки сяючих каменів, там такий головний убір, кристали. Як би я був дівчинкою, я б захотів у такій сукні вийти заміж, – ділиться враженнями Дмитро.
Під час відкриття Ялинки Оля згадувала, як сама вперше приїхала на головну Ялинку.
— Ми їхали в Київ, тряслися в автобусі, їли яйця, курку, а потім приїхали і тут були подарунки, всім дітям їх роздавали. Я не знаю, зараз же ж їздять на головну з усієї країни? Школи возять, це роблять зараз? Якщо не роблять, то робіть – бо в нас дуже красиве шоу, – розповідає співачка.
Красиве шоу – і з розмахом – обіцяють в Палаці Україна – з 24 грудня.
Мюзикл має мало чого спільного з відомою казкою Андерсена. Події розгортаються на просторах інтернету.
Оля Полякова каже, що цей мюзикл про те, що люди приділяють велику увагу вподобанням в інтернеті і не цінують справжнє життя.
Нова історія про нові реалії. Іноді люди, вдаючи з себе не тих, ким вони є у справжньому житті, надаючи дуже великого сенсу лайкам, репостам, підписникам, втрачають щось головне в своєму житті. І про це теж мюзикл, – ділиться артистка.
Нова історія про нові реалії. Іноді люди, вдаючи з себе не тих, ким вони є у справжньому житті, надаючи дуже великого сенсу лайкам, репостам, підписникам, втрачають щось головне в своєму житті. І про це теж мюзикл, – ділиться артистка.
Організатори шоу обіцяють і багато гумору, адже сценаристи мюзиклу – квартал 95.
Останній тиждень до прем’єри мюзиклу артисти присвячують репетиціям нон-стоп, аби показати дійсно класний результат.
Нова снігова королева не єдина довгоочікувана прем’єра цієї зими. Глядачам хочеться поринути не тільки в атмосферу новорічної казки, а пройнятися духом традицій 19 сторіччя.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про серіал Кава з кардамоном та чим він підкорить серця українців.