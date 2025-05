Блюз, воспоминания о Крыме и поиск надежды: новые песни от украинских исполнителей

Сейчас растет спрос на украинскую музыку. Этому способствовала и полномасштабная война, которая навсегда вычеркнула все российское из наших плейлистов. Сильный стимул к развитию и появление значительной конкуренции заставляет наших артистов творить яркие треки, которые не выходят из головы.

Вікна решили собрать для тебя подборку музыкальных новинок и песен, что разрывают чарты.

Музыкальные новинки недели: лучшие треки украинских исполнителей

В преддверии конкурса Евровидение представители Украины — группа Ziferblat — представили альбом Of Us. В него вошли семь песен на английском и конкурсный трек Bird of Pray.

Эту пластинку мы записали всего за месяц, потому что хотели выпустить что-то прямо под Евровидение. Мы хотим ею показать Украину для европейцев, но с такой более, возможно, современной европейской стороны, — рассказал Радио Промінь Валентин Лещинский.

Неделю назад вышел трек KOLA — Блюз, который уже крепко ворвался в память фанатов. В песне Кола делится чувствами, когда на душе тяжело и больно, но мы делаем вид, что все нормально. А также о моментах, когда больше не хочется ничего скрывать.

К песне вышел очень яркий клип. Такая сильная и невероятно качественная видеоработа точно достойна твоего внимания.

Уже третью неделю подряд украинские и иностранные чарты, а особенно соцсети, разрывает песня группы Quest Pistols Різні, которую исполнители перепели с русского языка и дали ей новую жизнь. В частности, под песню сняли свои видео супермодель Белла Хадид, а также модельер Симон Жакмюс.

Jerry Heil тоже не оставила фантов без новинок. Она выпустила альбом Архетипи, куда вошло 16 треков. Каждая песня символизирует один из архетипов, частицу самой исполнительницы. Здесь и лирическая наивка, и интровертка-бунтарка, и еще немало сторон души Jerry Heil.

Она предлагает попытаться определить их все! Один из самых сильных треков альбома На килимі. У этой песни панковое настроение, и она сразу пришлась по душе Джерри. Она делится, что написала песню, как только услышала гитарную часть.

Молодая и уже известная исполнительница Shmiska представила песню Люди. Трек имеет и видеоработу, которую стоит увидеть. В конце апреля девушка выпустила свой первый мини-альбом Мереживо. В нем она рефлексирует и исследует тему связей между людьми и виртуальной паутины.

Мысли и действия каждого человека несут уникальный, неповторимый вклад в движение общества, — именно такова идея трека и клипа к нему.

В клипе снялись блогеры и известные люди, которые поддерживают равенство и активность в социальных вопросах. Среди них: Кажанна, Структура Щастя, анастимоза, Скажи Щось Погане и другие.

Театрально-музыкальная группа Dakh Daughters, которая всегда удивляет глубиной звучания, разнообразием мотивов и жанров, выпустила новый альбом Pandora’s Box. Его исполнительницы позиционируют как ответ на войну России против Украины.

Наша реакция на апокалипсис, охвативший мир. Это позиция — оставаться человеком в самых трудных испытаниях, даже когда кажется, что сил уже нет.

Для создания песен Dakh Daughters вдохновлялись словами Виктории Амелиной, Александра Олеся и Ивана Франко.

Группа TVORCHI тоже представила новую песню. Она называется Надія. Трек повествует о поиске веры в каждом дне жизни.

В видео мы в роли самих себя — простых ребят, которые верят, что могут иметь суперсилу.

В клипе исполнители появляются в костюмах суперменов. История для песни была взята из собственных переживаний десятилетней давности. Она рассказывает о желании держаться за что-то в такие трудные дни, и о превращении личной драмы в призыв не сдаваться.

Wellboy представил песню-ностальгию — В душевном Криму. Это история о каждом, кому хоть раз пришлось побывать в этих краях. О печали по Крыму, о воспоминаниях, которые кажутся нереальными и не из этой жизни.

Трек, заставляющий вспомнить, улыбнуться и верить — мы еще вернемся.

