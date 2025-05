Блюз, спогади про Крим і пошук надії: нові пісні від українських виконавців

Нині росте попит на українську музику. Цьому сприяла і повномасштабна війна, яка назавжди викреслила все російське з наших плейлистів. Сильний стимул до розвитку та поява значної конкуренції змушують наших артистів творити яскраві треки, які не виходять з голови.

Напередодні конкурсу Євробачення представники України — гурт Ziferblat — представили альбом Of Us. До нього увійшли сім пісень англійською, і конкурсний трек Bird of Pray.

Цю платівку ми записали лише за місяць, тому що ми хотіли випустити щось прямо під Євробачення. Ми хочемо ним показати Україну для європейців, але з такої більш, можливо, сучасної європейської сторони, — розповів Радіо Промінь Валентин Лещинський.

Тиждень тому вийшов трек KOLA — Блюз, який уже міцно увірвався у пам’ять фанатів. У пісні Кола ділиться почуттями, коли на душі важко і боляче, але ми вдаємо, що все нормально. А також про моменти, коли більше не хочеться нічого приховувати.

До пісні вийшов дуже яскравий кліп. Така сильна і неймовірно якісна відеоробота точно варта твоєї уваги.

Уже третій тиждень поспіль українські та іноземні чарти, а особливо соцмережі, розриває пісня гурту Quest Pistols Різні, яку виконавці переспівали з російської та дали їй нове життя. Зокрема під пісню зняли свої відео супермодель Белла Хадід, а також модельєр Симон Жакмюс.

Jerry Heil теж не лишила фантів без новинок. Вона випустила альбом Архетипи, куди увійшло 16 треків. Кожна пісня символізує один з архетипів, частинку самої виконавиці. Тут і лірична наївка, і інтровертка-бунтарка, і ще чимало боків душі Jerry Heil.

Вона пропонує спробувати визначити їх усі! Один із найсильніших треків альбому є На килимі. Ця пісня має панковий настрій, і відразу запала до душі Джеррі. Вона ділиться, що написала пісню щойно почула гітарну частину.

Молода та вже відома виконавиця Shmiska представила пісню Люди. Трек має і відеороботу, яку варто побачити. Наприкінці квітня дівчина випустила свій перший міні-альбом Мереживо. У ньому вона рефлексує та досліджує тему зв’язків між людьми та віртуального павутиння.

Думки та дії кожної людини несуть унікальний, неповторний вклад у рух суспільства, — саме така ідея треку та кліпу до нього.

У кліпі знялися блогери та відомі люди, які підтримують рівність та активність у соціальних питаннях. Серед них: Кажанна, Структура Щастя, анастимоза, Скажи Щось Погане та інші.

Театрально-музичний гурт Dakh Daughters, який завжди дивує глибиною звучання, різноманіттям мотивів та жанрів, випустив новий альбом Pandora’s Box. Його виконавиці позиціонують як мистецьку відповідь на війну Росії проти України.

Наша реакція на апокаліпсис, який охопив світ. Це позиція – залишатися людиною у найважчих випробуваннях, навіть коли здається, що сил вже немає.

Для створення пісень Dakh Daughters надихалися словами Вікторії Амеліної, Олександра Олеся та Івана Франка.

Гурт TVORCHI теж представив нову пісню. Вона має назву Надія. Трек розповідає про пошук віри у кожному дні життя.

У відео ми в ролі самих себе — простих хлопців, які вірять, що можуть мати суперсилу.

У кліпі виконавці з’являються у костюмах суперменів. Історія для пісні була взята з власних переживань десятирічної давнини. Вона розповідає про бажання триматися за щось у такі важкі дні, і про перетворення особистої драми на заклик не здаватися.

Wellboy представив пісню-ностальгію — В душевном Криму. Це історія про кожного, кому хоч раз довелося побувати в цих краях. Про сум за Кримом, про спогади, що здаються нереальними і не з цього життя.

Трек, що змушує згадати, усміхнутись і вірити — ми ще повернемося.

