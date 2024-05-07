Восхищается сам Стивен Кинг! Что известно про сериал Олененок и почему все о нем говорят

Вопросы ментального здоровья, свободы самоидентификации, личных границ и просто возможности поделиться травматическим опытом — обо всем этом, кажется, уже привыкли говорить в 21 веке. Однако доступность таких базовых благ — совсем другой вопрос, который ставит перед зрителем сериал Олененок.

Новый хит от Netflix держится на первых позициях самых популярных фильмов в разных странах почти месяц.

А Стивен Кинг похвалил сериал сначала у себя в соцсетях, а затем написал ему целое любовное письмо в британском издании The Times и назвал Олененка одной из лучших вещей, которую он видел. Потому рассказываем, о чем этот сериал и чем он заинтересовал зрителей.

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Сериал Олененок — сюжет и история создания

Новый сериал Netflix Олененок по жанру определяется шоуранерами как черная комедия, драма и триллер о сексуальном насилии. И чем сразу становится интересная история — это проблема сексуального насилия над мужчинами, о которой не так часто решаются говорить кинотворцы и вообще общество.

И несмотря на то, что эта тема чрезвычайно сложна, она нуждается также в огласке, которую и дал ей создатель сериала и исполнитель главной роли Ричард Гадд. Шотландский комик написал историю на основе событий из собственной жизни, включая преследование и сексуальное насилие со стороны клиентки в пабе.

Сначала рассказ существовал в виде моношоу. Однако с годами оно переросло в сериал, которым теперь так восхищаются зрители. Об этом свидетельствуют и рекордные 97% одобрения на Rotten Tomatoes.

Сюжет сериала разворачивается вокруг комика Донни, параллельно работающего в баре, где он и встречает Марту. Ее играет Джессика Ганнинг.

Марта выглядит растерянной, поэтому Донни угощает ее чашкой чая. Однако он не догадывается, что простой жест доброты может изменить их жизни. Ведь женщина воспринимает этот поступок совсем по-иному.

Она уверена во взаимной симпатии, поэтому начинает все чаще приходить в бар, рассказывать, что она якобы успешный юрист, а затем все больше отправляет электронные письма Донни. Женщина даже придумывает ему ласковое имя — Олененок.

Марта становится практически одержимой мужчиной, который в это время и не принимает сначала в серьез такое поведение женщины. Он пытается заниматься комедией и даже знакомится с терапевтом Терри, которая является трансгендерной женщиной.

Однако чем дальше Донни пытается двигаться от Марты, тем ближе она пытается быть. И параллельно с ее одержимостью углубляется и понимание главного персонажа, прошлого мужчины и причин, по которым он не желает признать, что Марта ему может навредить.

Но, несмотря на автобиографическую составляющую в этой истории, Ричард Гадд в своих соцсетях просит зрителей не искать прототипов персонажей в реальной жизни. Ведь суть сериала и цель этого рассказа совсем в другом. Какие именно? Каждый может заключить самостоятельно.

В мае 2024 года стриминговая платформа выпустит множество новинок из мира кино и сериалов. Поэтому, если ты ищешь что-то новое, читай, какие фильмы и сериалы выйдут на Netflix в мае.

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