Захоплюється навіть Стівен Кінг! Що відомо про серіал Оленя та чому всі про нього говорять

Питання ментального здоров’я, свободи самоідентифікації, особистих кордонів та звичайної можливості поділитись травматичним досвідом — про все це, здається, уже звикли говорити у 21 столітті. Проте чи дійсно доступні такі базові блага — зовсім інше питання, яке ставить перед глядачем серіал Оленя.

Новий хіт від Netflix тримається на перших позиціях найпопулярніших фільмів у різних країнах вже майже місяць.

А Стівен Кінг похвалив серіал спершу у себе в соцмережах, а потім написав йому цілий любовний лист у британському виданні The Times і назвав Оленя однією з найкращих речей, яку він бачив. Тому розповідаємо, про що цей серіал та чим він зацікавив глядачів.

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Серіал Оленя — сюжет та історія створення

Новий серіал Netflix Оленя за жанром визначається шоуранерами як чорна комедія, драма та трилер про сексуальне насильство. І чим одразу ж стає цікава історія — це проблема сексуального насильства над чоловіками, про яку не так часто наважуються говорити кінотворці та й загалом суспільство.

І попри те, що ця тема надзвичайно складна, вона потребує теж розголосу, якого й надав їй творець серіалу й виконавець головної ролі Річард Гадд. Шотландський комік написав історію на основі подій з власного життя, зокрема переслідування та сексуального насильства з боку клієнтки в пабі.

Спершу розповідь існувала у вигляді моно-шоу. Проте з роками вона переросла в серіал, яким тепер так захоплюються глядачі. Про це свідчать і рекордні 97% схвалення на Rotten Tomatoes.

Сюжет серіалу розгортається навколо коміка Донні, який паралельно працює у барі, де й зустрічає Марту. Її грає Джессіка Ґаннінг.

Марта виглядає розгубленою, тому Донні пригощає її чашкою чаю. Проте він не здогадується, що простий жест доброти може змінити їхні життя. Адже жінка сприймає цей вчинок зовсім інакше.

Вона впевнена у взаємній симпатії, тому починає все частіше приходити в бар, розповідати, що вона нібито успішна юристка, а потім все більше відправляє електронних листів Донні. Жінка навіть вигадує йому пестливе ім’я — Оленя.

Марта стає практично одержимою чоловіком, який тим часом і не бере спершу до уваги такі поведінку жінки. Він намагається займатись комедією та навіть знайомиться з терапевткою Тері, яка є трансгендерною жінкою.

Проте чим далі Донні намагається рухатись від Марти, тим ближчою вона намагається бути. І паралельно з її одержимістю поглиблюється й розуміння головного персонажа, минулого чоловіка та причин, чому він не бажає визнати, що Марта йому може нашкодити.

Та попри автобіографічну складову в цій історії, Річард Гадд у своїх соцмережах просить глядачів не шукати прототипів персонажів у реальному житті. Адже суть серіалу і мета цієї розповіді зовсім інші. Які саме? Кожен може зробити свій висновок самостійно.

У травні 2024 року стрімінгова платформа випустить чимало новинок зі світу кіно та серіалів. Тому, якщо ти саме шукаєш чогось нового, читай, які фільми та серіали вийдуть на Netflix у травні.

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