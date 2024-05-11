Olly Alexander — Dizzy: что известно о представителе Великобритании на Евровидении-2024

Уже совсем скоро — финал Евровидения-2024 и победа только одной страны. В то же время в этом конкурсе точно нет проигравших: ведь исполнители получают шанс влюбить в себя миллионную мировую аудиторию. В частности, популярность получил нынешний представитель Великобритании на Евровидении Olly Alexander с его композицией Dizzy.

Что известно об участнике от Великобритании и о чем его песня Dizzy, рассказываем далее в материале.

Представитель Великобритании на Евровидении-2024

По правилам Евровидения, Великобритания, как одна из стран Большой пятерки, проходит в финал Евровидения автоматически. Букмекеры прогнозируют Великобритании 11 место на конкурсе Евровидение-2024.

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Однако Olly Alexander (Олли Александер) имеет большую поддержку зрителей, к тому же он популярный и талантливый исполнитель в родной стране.

Что известно об Olly Alexander

Олли Александр — британский певец и актер, более известный как солист группы Years & Years, а также по роли в сериале Это грех.

Известно и о других его ролях в фильмах и сериалах: Боже, помоги девушке; Блюдо и ложка; Вход в пустоту.

В 2017 году Олли представил документальный фильм BBC Three, который исследует связь между гомосексуальностью и развитием расстройств. В фильме парень рассказал о собственном опыте булимии. Он также известен здоровой пропагандой скринингов на ВИЧ и безопасного секса, он выступает с защитой прав ЛГБТК+.

В составе группы Years & Years он с 2010 года, с момента образования музыкального формирования. Самая успешная песня группы King вышла в марте 2015 года и сразу заняла первое место в британском чарте синглов.

Так группа стала признанной, и уже дебютный студийный альбом Communion, который был выпущен 10 июля 2015 года, также занял первое место в чарте альбомов Великобритании. Потом группа распалась.

В этом году исполнитель выступит на Евровидении с песней Dizzy.

О чем песня Dizzy

По словам самого исполнителя, эта песня рассказывает об очень сильных чувствах к человеку, в результате чего твой привычный мир переворачивается наизнанку.

Сама песня несколько напоминает звучание 1980-х годов.

Olly Alexander — Dizzy: перевод песни

Есть место, где мы переходим грань

Изменим круги

Прекрасные сады, бессмертные цветы

Ты знаешь туда дорогу, так отведи меня туда

Почему ты не хочешь свести меня с ума от твоих поцелуев?

Взять меня за руку и вертеть меня

Вновь и вновь, пока время не закончится?

Сведи меня с ума от своих поцелуев

Почему ты не возьмешь меня за руку и не раскрутишь?

Верни меня к началу снова

Прижми меня к себе, я слышу тишину, витающую вокруг

Время остановилось, а воспоминания стерты

Почему ты не хочешь свести меня с ума от твоих поцелуев?

Взять меня за руку и вертеть меня

Вновь и вновь, пока время не закончится?

Сведи меня с ума от своих поцелуев

Почему ты не возьмешь меня за руку и не раскрутишь?

Верни меня к началу снова

Что ж, почему ты не хочешь свети меня с ума, ох…

Это не конец и не начало

Я не остановлюсь, но не зайду далеко

Это не конец и не начало

Я не остановлюсь, но не зайду далеко

Это не конец и не начало

Я не остановлюсь, но не зайду далеко

Это не конец, это не он

Как закончился второй полуфинал Евровидения-2024, мы рассказывали тебе в другом материале.

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