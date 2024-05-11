Olly Alexander — Dizzy: що відомо про представника Великої Британії на Євробаченні-2024

Вже зовсім скоро — фінал Євробачення-2024 та перемога лише однієї країни. Водночас у цьому конкурсі точно немає тих, хто програв: адже виконавці отримують шанс закохати в себе мільйонну світову аудиторію. Зокрема, популярності зазнав цьогорічний представник Великої Британії на Євробаченні Olly Alexander з його композицією Dizzy.

Що відомо про учасника від Великої Британії та про що його пісня Dizzy, розповідаємо далі у матеріалі.

Представник Великої Британії на Євробаченні-2024

За правилами Євробачення, Велика Британія, як одна із країн Великої пʼятірки, проходить до фіналу Євробачення автоматично. Букмекери прогнозують Великій Британії 11 місце на конкурсі Євробачення-2024.

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Однак Olly Alexander (Оллі Александер) має неабияку підтримку глядачів, до того ж він популярний та талановитий виконавець у рідній країні.

Що відомо про Olly Alexander

Оллі Александр — британський співак та актор, більш відомий як соліст гурту Years & Years, а також за роллю у серіалі Це гріх.

Відомо й про інші його ролі у фільмах та серіалах: Боже, допоможи дівчині; Блюдо і ложка; Вхід в порожнечу.

У 2017 році Оллі представив документальний фільм BBC Three, який досліджує зв’язок між гомосексуальністю і розвитком психологічних розладів. У фільмі хлопець розповів про власний досвід булімії. Він також відомий здоровою пропагандою скринінгів на ВІЛ та безпечного сексу, він виступає із захистом прав ЛГБТК+.

У складі гурту Years & Years він з 2010 року, з моменту утворення музичного формування. Найуспішніша пісня гурту King вийшла у березні 2015 року й одразу посіла перше місце в британському чарті синглів.

Так гурт став визнаним, і вже дебютний студійний альбом Communion, який був випущений 10 липня 2015 року, також посів перше місце в чарті альбомів Великої Британії. Згодом гурт розпався.

Цього року виконавець виступить на Євробаченні з піснею Dizzy.

Про що пісня Dizzy

За словами самого виконавця, ця пісня розповідає про дуже сильні почуття до людини, внаслідок чого твій звичний світ перевертається навиворіт.

Сама пісня дещо нагадує звучання 1980-их років.

Olly Alexander — Dizzy: переклад пісні

Є місце, де ми ламаємо лінію Зробимо коло заново визначеним Прекрасні сади, вічні квіти Ти знаєш дорогу, тож відведи мене туди Чи не запаморочиться у мене голова від твоїх поцілунків? Візьмеш мене за руку і закружляєш Кружлятимеш і кружлятимеш, доки ця мить ніколи не закінчиться? Зроби так, щоб у мене запаморочилося в голові від твоїх поцілунків Візьмеш мене за руку і закружляєш? Відведи мене знову до початку Підтягуючи мене ближче, я відчуваю тишу в повітрі Час зупинився, всі спогади загубилися Тож чи не запаморочиться у мене голова від твоїх поцілунків? Візьмеш мене за руку і закружляєш Кружлятимеш і кружлятимеш, доки ця мить ніколи не закінчиться? Зроби так, щоб у мене запаморочилося в голові від твоїх поцілунків Візьмеш мене за руку і закружляєш? Відведи мене знову до початку Тож не змушуй мене запаморочитися від… Нема кінця, нема початку Я не хочу зупинятися, я не можу зайти надто далеко Нема кінця, нема початку Я не хочу зупинятися, я не можу зайти надто далеко Нема кінця, нема початку Я не хочу зупинятися, я не можу зайти надто далеко Нема кінця, нема Як закінчився другий півфінал Євробачення-2024, ми розповідали тобі в іншому матеріалі.

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