Olly Alexander — Dizzy: що відомо про представника Великої Британії на Євробаченні-2024

Вже зовсім скоро — фінал Євробачення-2024 та перемога лише однієї країни. Водночас у цьому конкурсі точно немає тих, хто програв: адже виконавці отримують шанс закохати в себе мільйонну світову аудиторію. Зокрема, популярності зазнав цьогорічний представник Великої Британії на Євробаченні Olly Alexander з його композицією Dizzy.
Що відомо про учасника від Великої Британії та про що його пісня Dizzy, розповідаємо далі у матеріалі.
За правилами Євробачення, Велика Британія, як одна із країн Великої пʼятірки, проходить до фіналу Євробачення автоматично. Букмекери прогнозують Великій Британії 11 місце на конкурсі Євробачення-2024.
Однак Olly Alexander (Оллі Александер) має неабияку підтримку глядачів, до того ж він популярний та талановитий виконавець у рідній країні.
Оллі Александр — британський співак та актор, більш відомий як соліст гурту Years & Years, а також за роллю у серіалі Це гріх.
Відомо й про інші його ролі у фільмах та серіалах: Боже, допоможи дівчині; Блюдо і ложка; Вхід в порожнечу.
У 2017 році Оллі представив документальний фільм BBC Three, який досліджує зв’язок між гомосексуальністю і розвитком психологічних розладів. У фільмі хлопець розповів про власний досвід булімії. Він також відомий здоровою пропагандою скринінгів на ВІЛ та безпечного сексу, він виступає із захистом прав ЛГБТК+.
У складі гурту Years & Years він з 2010 року, з моменту утворення музичного формування. Найуспішніша пісня гурту King вийшла у березні 2015 року й одразу посіла перше місце в британському чарті синглів.
Так гурт став визнаним, і вже дебютний студійний альбом Communion, який був випущений 10 липня 2015 року, також посів перше місце в чарті альбомів Великої Британії. Згодом гурт розпався.
Цього року виконавець виступить на Євробаченні з піснею Dizzy.
За словами самого виконавця, ця пісня розповідає про дуже сильні почуття до людини, внаслідок чого твій звичний світ перевертається навиворіт.
Сама пісня дещо нагадує звучання 1980-их років.
Є місце, де ми ламаємо лінію
Зробимо коло заново визначеним
Прекрасні сади, вічні квіти
Ти знаєш дорогу, тож відведи мене туди
Чи не запаморочиться у мене голова від твоїх поцілунків?
Візьмеш мене за руку і закружляєш
Кружлятимеш і кружлятимеш, доки ця мить ніколи не закінчиться?
Зроби так, щоб у мене запаморочилося в голові від твоїх поцілунків
Візьмеш мене за руку і закружляєш?
Відведи мене знову до початку
Підтягуючи мене ближче, я відчуваю тишу в повітрі
Час зупинився, всі спогади загубилися
Тож чи не запаморочиться у мене голова від твоїх поцілунків?
Тож не змушуй мене запаморочитися від…
Нема кінця, нема початку
Я не хочу зупинятися, я не можу зайти надто далеко
Нема кінця, нема
Як закінчився другий півфінал Євробачення-2024, ми розповідали тобі в іншому матеріалі.
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