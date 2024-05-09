Другий півфінал Євробачення 2024: як пройшло головне пісенне шоу, на яке чекали мільйони

9 травня улюблений пісенний конкурс знову приймав у себе в гостях глядачів з усього світу. Другий півфінал Євробачення-2024 спершу огорнув шанувальників солодким очікуванням на перших конкурсантів та конкурсанток, аби дізнатись, наскільки їхні голоси потужні, виступи запальні, а пісні — милозвучні. А потім додав нових надій на фінал.

Могло лише здаватись, що цього вечора виконавці змагалися за участь у фіналі. Проте насправді кожен виступ був спрямований на те, щоб здобути найважливіше, що є на цьому конкурсі — любов глядачів та взаєморозуміння з ними.

А чи вдалося їм це? Вікна вели текстову версію найцікавіших моментів з фото та відео для тебе. Крім того, наприкінці матеріалу ти можеш знайти відео трансляції другого півфіналу Євробачення-2024.

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Євробачення 2024: ключові моменти другого півфіналу

19:30. Поки ми чекали на початок другого півфіналу Євробачення-2024, неможливо було не згадати, як ми всі зібрались у шведському Мальме, хоч і не фізично, але точно ментально. Адже в це місце привезла пісенний конкурс співачка Лорін, якій двічі вдалося перемогти на Євробаченні.

До подвійного тріумфу шведської вокалістки таким успіхом міг повихвалятись лише один учасник пісенного конкурсу — ірландець Джонні Логан.

Проте навіть у його випадку другу перемогу здобув не він особисто, а інша виконавиця — Лінда Мартін, яка й заспівала його тріумфальну пісню Why Me.

21:30. Розпочалася трансляція передшоу другого півфіналу Євробачення 2024. Традиційно коментував події пісенного конкурсу український ведучий Тімур Мірошниченко. Разом із ним слідкувала за Євробаченням цього разу українська співачка та композиторка Світлана Тарабарова.

21:35. До ефіру передшоу приєднався український режисер Герман Нєнов, який ставив номер Люксембурга на Євробаченні-2024. Він поділився, що його зачепила історія, що ця країна дуже довго не брала участі в конкурсі. Проте для нього, як і для будь-якого українця, важливо було й по-своєму представити Україну у світі.

Це все піде в скарбничку нашої великої перемоги.

Крім того, Герман Нєнов розповів, що Євробачення знімається саме на українські камери та крани.

22:05. Ведучі Євробачення Малін Акерман та Петра Меде виконали переможну пісню Лорін Tattoo, але з дещо видозміненим текстом. Після цього вони поділились своїми першими спогадами про пісенний конкурс та, звісно, тріумф гурту ABBA.

22:10. На сцені другого півфіналу Євробачення запалила сцену перша конкурсантка — представниця Мальти Sarah Bonnici з піснею Loop. За звучанням її пісня нагадує хіти таких дівочих гуртів як-от Little Mix

Дівочий гурт. Та й за масштабами зміни світла, локацій та постійними танцями далеко від цих зірок співачка не відійшла.

22:15. Другою на сцену Євробачення вийшла представниця Албанії BESA з піснею TITAN та поділилась зі слухачами своєю оповіддю пристрасної жінки, яку не можуть зламати жодні обставини.

22:19. На сцені Marina Satti з піснею ZARI, аби представити Грецію на конкурсі. Попри ритмічні мелодії, історія, яку розповіла учасниця, була оповита сумом, адже вона співала про розставання зі своїм коханням.

22:23. Своїм одкровення доводить до сліз один із фаворитів цьогорічного конкурсу — представник Швейцарії Nemo з піснею The Code. Голос просто вражав, як і щира безпосередність Nemo. А ось хитка конструкція, у центрі якої виконавці були, ніби символізує терези, рівновагу на яких постійно шукає людина у пошуках свого місця у світі. На постійній межі знаходиться і Nemo, поки ділиться своєю сповіддю зі слухачами.

22:28. Представниця Чехії Aiko з піснею Pedestal наповнила зал Євробачення своїм вогняним настроєм та запальними ритмами. Її слова про важливість збереження любові до себе звучать настільки ж потужно, як і її голос. На фоні ж глядачі могли побачити спершу картинку багатоквартирного будинку, яка згодом перетворилася в клітку, де пара постійно свариться. І вийти з неї вдається тільки після того, як з’являється любов до себе.

22:30. Ведучі запропонували зазирнути в історію Євробачення. Проте це ненадовго, адже їх перервав виступ представника Франції Slimane з піснею про найбільше кохання у його житті — його доньку.

22:40. На сцені сяє вже представниця Австрії Kaleen зі своєю піснею We Will Rave, яка закликала зберігати свою свободу та водночас у мелодії нагадує про найкращі часи євроденсу.

22:44. Данська співачка Saba захопила всіх не лише потужним ритмом своєї пісні, але й щирістю. Адже вона співала про дуже особисте — про розставання з коханням.

22:48. Вірменія запалила своєю автентичністю. Співачка LADANIVA з піснею Jako, здається, привезла увесь дух своєї нації прямісінько на сцену конкурсу.

22:54. Представник Латвії Dons щиро співав про те, що болить — потребу берегти своє внутрішнє “я” та не піддаватись зовнішнім чинникам. Наприкінці виконання пісні Hollow співак просто не стримав сліз.

22:59. Іспанська діва з екстравагантною, але чесною піснею Zorra, захопила увагу кожного глядача в залі Євробачення. Стримувати емоції та бажання підспівувати — просто було неможливо.

23:03. Виступ Сан-Марино, учасниці MEGARA з піснею 11:11. Її пісня, костюми та загальний перформанс нагадали машину часу, адже своєю естетикою ніби відсилають глядачів у роки підліткового бунту.

23:10. Грузія на сцені, а значить, вогонь запалав не лише на сцені, але й в серцях глядачів. Після виступу Nutsa Buzaladze з піснею Firefighter — інакше ніяк.

23:14. Емоційний та чуттєвий Mustii зі своєю піснею Before the Party’s Over вже на сцені. І хоч він виступав наодинці, йому не потрібна була чиясь допомога, аби тримати увагу глядачів до самого кінця виступу.

23:18. Прочитати назву гурту, який представляє цьогоріч Естонію, не так вже й просто. Проте забути цих учасників після їхнього виступу — точно не вдасться. Їхні танці та оповідка про спілкування з поліцією було важко не запам’ятати.

23:21. Італійка Angelina Mango, яка швидко стала однією з фавориток конкурсу, так само легко та невимушено запалила й серця глядачів другого півфіналу Євробачення. І хоч танці представників Італії не дали засумувати шанувальникам конкурсу, саме про важливість лишати хвилинку для нудьги розповіла у пісні Angelina Mango.

23:23. Після запальних танців італійців, про болючі почуття хотіла говорити представниця Ізраїлю Еден Голан. Проте до виступу їй довелось значно змінити слова своєї пісні Hurricane за вимоги організаторів. Тож виконавиця розповіла про те, як опинилась в хаосі стихій. Проте втрата певного драматизму все ж була відчутна.

23:27. Норвежцям не звикати до нескореної стихії води, саме тому їхній виступ був сповнений символів норовливого океану. Їхня пісня не менш казкова як у звучанні, так і в значенні. Адже за кілька хвилин вони намагалися розповісти цілу історію дівчини, яка бореться із силами зла та разом з тим торує свій шлях до справжньої себе.

23:33. Непомітно та практично блискавично на сцені з’явився останній учасник на сьогодні. Представник Нідерландів Joost Klein хоч і використав трохи інфантильні музичні ходи, проте насправді заспівав про важливе для себе — втрату батька та важливість слів, які він колись говорив сину.

23:37. Ведучі оголосили, що лінії для голосування — відкриті.

23:51. Після виступів переможців Євробачення за різні роки у стилі караоке, лінії голосування було закрито.

00:08. Початок оголошення результатів голосування.

За результатами глядацького голосування, у фінал Євробачення 2024 проходять: Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія та Вірменія.

Євробачення-2024: пряма трансляція онлайн

Якщо ж ти любиш музику, яку дарує пісенний конкурс Євробачення, тоді можеш спробувати ознайомтесь з усіма композиціями, які у 2024 році змагалися за перемогу. Читай список учасників та пісень Євробачення-2024.

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