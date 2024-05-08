I’m a Firefighter: що відомо про представницю Грузії на Євробаченні-2024

Цьогоріч Грузію на пісенному конкурсі Євробачення-2024 представлятиме 26-річна співачка Нуца Бузаладзе. Дівчина виступить у другому півфіналі конкурсу з запальною піснею I’m a Firefighter (Я пожежник).

Грузія бере участь у Євробаченні вп’ятнадцяте в його історії. Найкращі результати представники країни показали у 2010-му та 2011-му роках, тоді грузини були дев’ятими. А минулого року не пощастило — Грузія виявилась останньою у своєму півфіналі. І от тепер — нова заявка на перемогу.

У Нуци Бузаладзе сильний голос, і вона обіцяє розкрити його потенціал у своїй динамічній та сповненій драматизму пісні.

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Що відомо про Нуцу Бузаладзе

Нуца Бузаладзе народилася в Тбілісі, але виросла в Туреччині. Її мати — піаністка, а батько — композитор і співак. Батьки змалечку розвивали в Нуці талант до музики та заохотили її до музичної кар’єри.

Коли їй було 17, вона виграла свій перший співочий конкурс, а відомою стала після перемоги на музичному фестивалі Нова Хвиля-2014, який проходив у Юрмалі, в Латвії.

Свою сольну кар’єру Нуца розпочала в рідній Грузії, а продовжила в Туреччині, де деякий час жила. Останнім часом Нуца перебралася в Лос-Анджелес, де вона пише пісні, виступає та знімає кліпи. А нещодавно посіла 12-те місце в популярному телешоу American Idol.

Має контракти на виступи в Дубаї, там співачка співпрацює із Theater Dubai та виступає на Expo.

Хоча 26-річна Нуца Бузаладзе й не засиджується на місці, своїм домом вважає рідну Грузію. А себе називає цілеспрямованою, енергійною “трудоголічкою”, яка дуже любить те, що робить.

Переклад пісні Нуци Бузаладзе I’m a Firefighter

Крихітко, я пожежник,

Який опинився в палаючому будинку на німій картині.

І немає виходу, окрім як спостерігати,

Як любов між нами вмирає.

Це називається Падаючий Ангел,

Це атракціон у парку розваг,

Якісь американські гірки.

Це підіймає тебе і колись збиває тебе,

Це дає тобі метеликів,

І тепер я прагну твого поцілунку.

Б’юся об заклад, ви могли б прочитати це на моїх губах.

Водоспади, я стрибаю.

Я знаю, що ти йдеш, дитинко,

Птахи летять на південь,

І нема що казати.

Ти мені потрібен тут,

Мені потрібна твоя любов, як я можу померти.

Нуца Бузаладзе: I’m a Firefighter — кліп співачки

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