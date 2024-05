Перший півфінал Євробачення 2024: результати та ключові моменти

7 травня 2024 року, о 22:00 стартував перший півфінал Євробачення — найбільшого міжнародного пісенного конкурсу. Участь у першому півфіналі взяли 15 країн, серед яких і Україна — нас представляли співачки Аlyona Аlyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.

Інші представники також заспівали наживо у супроводі танцювальних номерів.

Стежити за першим півфіналом Євробачення 2024 онлайн можна було у нашому матеріалі: ми описували найцікавіші моменти з фото і відео у режимі онлайн.

Євробачення 2024: ключові моменти першого півфіналу

21:30. Розпочалася трансляція передшоу першого півфіналу Євробачення 2024. Тімур Мірошниченко спільно з Діаною Глостер ведуть цьогорічне коментування шоу.

21:45. Український музичний продюсер Євген Тріплов, який завітав на передшоу, назвав головними конкурентами України Швейцарію та Фінляндію, Хорватію.

22:00. Початок першого півфіналу Євробачення 2024. Перший півфінал відкрили зірки Євробачення, які брали участь у конкурсі роками раніше.

У першому півфіналі тільки глядачі обирали десять країн з 15, які мають увійти у фінал.

22:15. Першою виступила представниця з Кіпру — Silia Kapsis з піснею Liar. Танцювальний номер виконали чоловіки позаду співачки. Сілія зазначила, що любить усіх, хто стежить за Євробаченням. Номер — 01.

22:18. Виступ Сербії, учасниці Teya Dora з піснею Ramonda. Лірична пісня, світлові ефекти, стримані темні кольори — виконавиця повністю поглинула глядачів у цю атмосферу. Рамонда — назва рослини, яка є типовою для Сербії. Номер 02.

22:22. Литву представив Silvester Belt — його пісня Luktelk. Танцювальна пісня з красивим та яскравим номером. Сам співак підтримує Україну. Номер 03.

22:25. Ірландію представили небінарна особистість Bambie Thug із піснею Doomsday Blue. Яскраві, незвичні, зухвалі. І виступ, і пісня – особливі. Номер 04.

22:33. Виступ Великої Британії, вперше в історії Євробачення — у півфіналі. За країну голосувати не потрібно було, адже своє місце у фіналі вона, а також Німеччина та Швеція, які також виступали, уже мають. Від Великої Британії виступив Olly Alexander — Dizzy. Танцювальний номер, дим та спецефекти — виконавець запалив глядачів!

22:38. Україна і наші представниці alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Їхній виступ вже встиг завіруситися у мережі. Їхній номер вразив, спецефекти підсилили сенси, які виконавиці вклали у свою пісню. Виступ на сцені дівчатам поставила відома Таню Муіньо. Реперка Альона Альона зарядила аудиторію, Яна вразила вокалом. Синергія на сцені відчувалася навіть через екрани. Дівчата зі сцени закликали підтримувати Україну. Номер голосування за наших представниць, якщо ти за кордоном — 05.

22:42. Польщу представила співачка LUNA з легкою танцювальною та енергійною The Tower. Номер 06.

22:46. Хорватія — виконавець підірвав топчарти світу задовго до першого півфіналу! Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim — розважає та заряджає. Він став улюбленцем цього Євробачення. Номер 07.

22:50. Наступною була Ісландія. Країну представила Hera Björk з композицією Scared of Heights. Легка мелодія запалила та дійсно припала до душі — це відбулося ще під час національного нацвідбору. Номер 08.

22:55. Під час півфіналу показали фільми під звуки музичних доріжок популярних пісень країн-учасниць. Звучала й пісня Вєрки Сердючки Зібен зібен ай лю лю.

22:58. Виступ учасника з однієї з країн-засновниць Євробачення — Німеччини. Виконавець Isaak з піснею Always on the Run. Його вокал буквально захопив глядачів. Виступ супроводжувався вогнем, сам співак був у так званій клітці. Він також зізнався у любові до Європи.

23:03. Наступною була країна, яка не стала фавориткою цього півфіналу Євробачення, однак пісня представниці зі Словенії припала до душі слухачам. Raiven — Veronika: власниця мецо-сопрано, її виконання не залишило нікого байдужим. Відточений виступ, спецефекти та костюм, танці — очей не відвести! Номер 09.

23:07. Фінляндія з представником Windows95man та піснею No Rules! став фаворитом не лише у своїй країні, а й далеко за її межами. Техно музика та виступ, яскрава подача, екстравагантність — ще б пак, танці без штанів! Власне, пісня на це й натякає. Номер 10.

23:11. Від Молдови цьогоріч поїхала Natalia Barbu — In the Middle. Образ — біла сукня, а її пісня є дійсно танцювальною. У залі було чути вигуки захоплення, співачка дійсно захопила глядачів. Номер 11.

23:16. Країна, яка цьогоріч приймає Євробачення — Швеція. Виконавці Marcus & Martinus з композицією Unforgettable підпалили зал. Прозоро клубне звучання, техно рухи та виконання — така музика точно знайшла своїх поціновувачів. Під час виступу хлопці не оминули використання спецефектів, які підсилили враження від виступу.

23:21. Традиційну музику Азербайджану представили Fahree та Ilkin Dovlatov з піснею Özünlə apar. Неймовірні спецефекти у вигляді людського тіла, прониклива пісня та сильний вокал дійсно запамʼятаються. І хоч на сцені не було запальних танців та вогнів, однак Азербайджан точно є одним із фаворитів цьогорічного Євробачення. Номер 12.

23:24. Австралія та її представники Electric Fields виступили з композицією One Milkali (One Blood). Дует вже був за крок до Євробачення пʼять років тому, тепер вони поєднують електромузику з сучасним звучанням. Яскраво у всіх значеннях цього слова — на сцені світло софітів та спецефектів, а поєднання традиційного звучання з варіаціями сучасності вдало репрезентувало культуру Австралії. Номер 13.

23:29. Португалію цьогоріч представляла iolanda — Grito. Білі костюми на чорному тлі виглядали дуже ефектно, а спів виконавиці був проникливим. Номер 14.

23:33. Після багатьох років перерви, з 1993 року на Євробаченні — Люксембург. Виконавиця TALI запалила піснею Fighter, яка легким мотивом підкорила серця! Спецефекти з дикими звірами також прикували погляд до екранів. Номер 15. Країна закрила цьогорічний перший півфінал Євробачення.

23:37. Відкриття ліній для голосування.

Голосувати за фаворита можна було за допомогою SMS на номер 7576 з порядковим номером відповідного виступу.

23:44. Під час голосування на сцені виступив легенда Євробачення Джонні Логан з переспівом першої переможної пісні співачки Лорін, яка й торік принесла перемогу Швеції.

23:54. Лінії закрили.

00:03. Виступ представника Швеції на Євробаченні минулих років Бенджамін Інгроссо.

00:14. Оголошення результатів голосування.

За результатами глядацького голосування, у фінал Євробачення 2024 проходять: Сербія, Португалія, Словенія, Україна, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія, Люксембург.

Євробачення-2024: пряма трансляція онлайн

Дивитися перший півфінал Євробачення-2024 можна на телеканалі Суспільне Культура, сайтах Суспільне Культура чи Суспільне Євробачення, а також на офіційному YouTube-каналі Євробачення мовою оригіналу.

Перший півфінал Євробаченні 2024: учасники та порядок виступів

У першому півфіналі взяли участь представники 15 країн:

Кіпр: Silia Kapsis — Liar; Сербія: Тeya Dora — Ramonda; Литва: Silvester Belt — Luktelk; Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue; Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria; Польща: LUNA — The Tower; Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim; Ісландія: Hera Björk — Scared of Heights; Словенія: Raiven — Veronika; Фінляндія: Windows95man — No Rules!; Молдова: Natalia Barbu — In the Middle; Азербайджан: Fahree та Ilkin Dovlatov — Özünlə apar; Австралія: Electric Fields — One Milkali (One Blood); Португалія: olanda — Grito; Люксембург: TALI — Fighter.

