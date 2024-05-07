Silvester Belt — Luktelk: що відомо про учасника Євробачення-2024 з Литви та про що його пісня

Литва визначилася з представниками на Євробаченні-2024. Тож на пісенному конкурсі країну представить співак Silvester Belt. Що відомо про виконавця та його пісню, про що вона та який переклад — читай у нашому матеріалі.
Цьогоріч Литву представлятиме співак Silvester Belt. Це право він здобув, перемігши на національному відборі Євробачення-2024.
Боротьба за омріяне представництво було доволі складною, адже він був одним із 40 виконавців, що брали участь у відборі країни.
Співак переміг у першому півфіналі, а згодом зайняв перше місце у фіналі згідно з голосуванням журі та глядачів.
У 2010 році молодий музикант брав участь у Vaikų Eurovizijos nacionalinė atranka — литовському відборі на Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2010. З піснею Pi-pa-po йому вдалося пройти до фіналу, посівши восьме місце з 12.
У 2017 році Silvester Belt переміг на литовському телевізійному реаліті-конкурсі Aš – superhitas. Трохи згодом випустив свій дебютний сингл Noise.
Наступного року взяв участь у шостому сезоні шоу X Faktorius, литовської версії британського музичного шоу The X Factor, у якому вибув на четвертому тижні.
19 грудня 2023 року було оголошено, що співак візьму участь в литовському нацвідборі Євробачення-2024 з піснею Luktelk.
19 грудня 2023 року було оголошено, що співак візьму участь в литовському нацвідборі Євробачення-2024 з піснею Luktelk.
Вже 7 травня він виступить у першому півфіналі пісенного конкурсу під номером 3.
Пісня написана співаком спільно з відомою литовською авторкою Джесікою Шивокайте.
В інтерв’ю для ESCBubble він розповів, що пісня про те, як люди настільки застрягають в повсякденних завданнях, які повторюються щодня, що часто не можуть сказати, уві сні вони чи в іншому вимірі:
Йдеться про те, щоб ми загалом не щасливі, існуємо лише на поверхні, і це більше не працює.
Йдеться про те, щоб ми загалом не щасливі, існуємо лише на поверхні, і це більше не працює.
Виконавець впевнений, що пісня надихне деяких людей у Литві, які часом не відчувають, що вони дуже добре вписуються в цю країну.
Також ця пісня — його своєрідне послання до Європи:
Я б попросив людей уникати повсякденних справ і продовжувати танцювати попри боротьбу, особливо якщо сонце не світить, коли вони прокидаються вранці.
Я б попросив людей уникати повсякденних справ і продовжувати танцювати попри боротьбу, особливо якщо сонце не світить, коли вони прокидаються вранці.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jerry Heil (@thejerryheil)
Допис, поширений Jerry Heil (@thejerryheil)
Минув день, потім ще одинНіби час зупинивсяЯ йду в одне місце, а потім в іншеА як стемніє, знову повертаюся
Завтра, завтра, завтра.Обіцяю кохати тебе завтра.Прощавай, прощавай, прощавай.Ти знайдеш мене вночі.
Я ще живий?Ти ще впізнаєш мене?Сонце не сходитьСкажи, що залишишся зі мною
Зачекай, зачекай, зачекай,Зажди ще хоч хвилинуЗачекай, зачекай, зачекай, зачекай.Зажди ще хоч хвилину
Минула ніч, за нею іншаЯк завжди, я починаю все з початку
Завтра, завтра, завтра.Обіцяю кохати тебе завтра.
Я ще живий?Ти ще впізнаєш мене?Сонце не сходитьСкажи, що будеш поруч
Тиша грає по радіоЯ не хочу більше танцювати, не хочу більше танцюватиРадіо співає тишеюНе хочу більше танцювати,та мушу
Я ще живий?Ти ще впізнаєш мене?Сонце не сходитьСкажи, що залишишся поруч
Ми також розповідали про учасницю від Італії Angelina Mango з піснею La noia.
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