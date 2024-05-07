Silvester Belt — Luktelk: що відомо про учасника Євробачення-2024 з Литви та про що його пісня

Литва визначилася з представниками на Євробаченні-2024. Тож на пісенному конкурсі країну представить співак Silvester Belt. Що відомо про виконавця та його пісню, про що вона та який переклад — читай у нашому матеріалі.

Представник Литви на Євробаченні-2024

Цьогоріч Литву представлятиме співак Silvester Belt. Це право він здобув, перемігши на національному відборі Євробачення-2024.

Боротьба за омріяне представництво було доволі складною, адже він був одним із 40 виконавців, що брали участь у відборі країни.

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Співак переміг у першому півфіналі, а згодом зайняв перше місце у фіналі згідно з голосуванням журі та глядачів.

Що відомо про виконавця Silvester Belt

У 2010 році молодий музикант брав участь у Vaikų Eurovizijos nacionalinė atranka — литовському відборі на Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2010. З піснею Pi-pa-po йому вдалося пройти до фіналу, посівши восьме місце з 12.

У 2017 році Silvester Belt переміг на литовському телевізійному реаліті-конкурсі Aš – superhitas. Трохи згодом випустив свій дебютний сингл Noise.

Наступного року взяв участь у шостому сезоні шоу X Faktorius, литовської версії британського музичного шоу The X Factor, у якому вибув на четвертому тижні.

19 грудня 2023 року було оголошено, що співак візьму участь в литовському нацвідборі Євробачення-2024 з піснею Luktelk.

Вже 7 травня він виступить у першому півфіналі пісенного конкурсу під номером 3.

Silvester Belt — Luktelk: про що пісня учасника Євробачення-2024

Пісня написана співаком спільно з відомою литовською авторкою Джесікою Шивокайте.

В інтерв’ю для ESCBubble він розповів, що пісня про те, як люди настільки застрягають в повсякденних завданнях, які повторюються щодня, що часто не можуть сказати, уві сні вони чи в іншому вимірі:

Йдеться про те, щоб ми загалом не щасливі, існуємо лише на поверхні, і це більше не працює.

Виконавець впевнений, що пісня надихне деяких людей у ​​Литві, які часом не відчувають, що вони дуже добре вписуються в цю країну.

Також ця пісня — його своєрідне послання до Європи:

Я б попросив людей уникати повсякденних справ і продовжувати танцювати попри боротьбу, особливо якщо сонце не світить, коли вони прокидаються вранці.

Silvester Belt — Luktelk: переклад пісні на українську мову

Минув день, потім ще один

Ніби час зупинився

Я йду в одне місце, а потім в інше

А як стемніє, знову повертаюся

Завтра, завтра, завтра.

Обіцяю кохати тебе завтра.

Прощавай, прощавай, прощавай.

Ти знайдеш мене вночі.

Я ще живий?

Ти ще впізнаєш мене?

Сонце не сходить

Скажи, що залишишся зі мною

Зачекай, зачекай, зачекай,

Зажди ще хоч хвилину

Зачекай, зачекай, зачекай, зачекай.

Зажди ще хоч хвилину

Минула ніч, за нею інша

Як завжди, я починаю все з початку

Завтра, завтра, завтра.

Обіцяю кохати тебе завтра.

Я ще живий?

Ти ще впізнаєш мене?

Сонце не сходить

Скажи, що будеш поруч

Зачекай, зачекай, зачекай,

Зажди ще хоч хвилину

Зачекай, зачекай, зачекай, зачекай.

Зажди ще хоч хвилину

Тиша грає по радіо

Я не хочу більше танцювати, не хочу більше танцювати

Радіо співає тишею

Не хочу більше танцювати,та мушу

Я ще живий?

Ти ще впізнаєш мене?

Сонце не сходить

Скажи, що залишишся поруч

Зачекай, зачекай, зачекай,

Зажди ще хоч хвилину

Зачекай, зачекай, зачекай, зачекай.

Зажди ще хоч хвилину

Ми також розповідали про учасницю від Італії Angelina Mango з піснею La noia.

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