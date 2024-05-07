Silvester Belt — Luktelk: что известно об участнике Евровидения-2024 из Литвы и о чем его песня

Литва определилась с представителями на Евровидении-2024. На песенном конкурсе страну представит певец Silvester Belt. Что известно об исполнителе и его песне, о чем она и какой перевод читай в нашем материале.
В этом году Литву будет представлять певец Silvester Belt. Это право он получил, победив на национальном отборе Евровидения-2024.
Борьба за желаемое представительство была довольно сложной, ведь он был одним из 40 исполнителей, участвовавших в отборе страны.
Певец победил в первом полуфинале, а впоследствии занял первое место в финале по голосованию жюри и зрителей.
В 2010 году молодой музыкант участвовал в Vaikų Eurovizijos nacionalinė atranka — литовском отборе на Детский песенный конкурс Евровидение-2010. С песней Pi-pa-po ему удалось пройти в финал, заняв восьмое место из 12.
В 2017 году Silvester Belt победил на литовском телевизионном реалити-конкурсе Aš — superhitas. Чуть позже выпустил свой дебютный сингл Noise.
В следующем году принял участие в шестом сезоне шоу X Faktorius, литовской версии британского музыкального шоу The X Factor, в котором выбыл на четвертой неделе.
19 декабря 2023 года было объявлено, что певец будет участвовать в литовском нацотборе Евровидения-2024 с песней Luktelk.
19 декабря 2023 года было объявлено, что певец будет участвовать в литовском нацотборе Евровидения-2024 с песней Luktelk.
Уже 7 мая он выступит в первом полуфинале песенного конкурса под номером 3.
Песня написана певцом совместно с известным литовским автором Джессикой Шивокайте.
В интервью ESCBubble он рассказал, что песня о том, как люди настолько застревают в повседневных задачах, которые повторяются ежедневно, что часто не могут сказать, во сне они или в другом измерении:
Речь идет о том, чтобы мы в общем-то не счастливы, существуем только на поверхности, и это больше не работает.
Речь идет о том, чтобы мы в общем-то не счастливы, существуем только на поверхности, и это больше не работает.
Исполнитель уверен, что песня вдохновит некоторых людей в Литве, которые иногда не чувствуют, что они очень хорошо вписываются в эту страну.
Также эта песня — его своеобразное послание для Европы:
Я бы попросил людей избегать повседневных дел и продолжать танцевать, несмотря на борьбу, особенно если солнце не светит, когда они просыпаются утром.
Я бы попросил людей избегать повседневных дел и продолжать танцевать, несмотря на борьбу, особенно если солнце не светит, когда они просыпаются утром.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jerry Heil (@thejerryheil)
Допис, поширений Jerry Heil (@thejerryheil)
Прошел день, потом еще одинСловно время остановилосьЯ ухожу в одно место, а потом в другоеА когда стемнеет, снова возвращаюсь
Завтра, завтра, завтра.Обещаю тебя любить завтра.Прощай, прощай, прощай.Ты найдешь меня ночью.
Я еще жив?Ты еще узнаешь меня?Солнце не сходитСкажи, что останешься со мной
Подожди, подожди, подожди,Подожди еще хоть минутуПодожди, подожди, подожди, подожди.Подожди еще хоть минуту
Прошла ночь, за ней другаяКак обычно, я начинаю все с начала
Завтра, завтра, завтра.Обещаю тебя любить завтра.
Я еще жив?Ты еще узнаешь меня?Солнце не сходитСкажи, что будешь рядом
Тишина играет по радиоЯ не хочу больше танцевать, не хочу больше танцеватьРадио поет тишинойНе хочу больше танцевать, но должен
Я еще жив?Ты еще узнаешь меня?Солнце не сходитСкажи, что останешься рядом
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