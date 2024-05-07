Silvester Belt — Luktelk: что известно об участнике Евровидения-2024 из Литвы и о чем его песня

Литва определилась с представителями на Евровидении-2024. На песенном конкурсе страну представит певец Silvester Belt. Что известно об исполнителе и его песне, о чем она и какой перевод читай в нашем материале.

Представитель Литвы на Евровидении-2024

В этом году Литву будет представлять певец Silvester Belt. Это право он получил, победив на национальном отборе Евровидения-2024.

Борьба за желаемое представительство была довольно сложной, ведь он был одним из 40 исполнителей, участвовавших в отборе страны.

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Певец победил в первом полуфинале, а впоследствии занял первое место в финале по голосованию жюри и зрителей.

Что известно об исполнителе Silvester Belt

В 2010 году молодой музыкант участвовал в Vaikų Eurovizijos nacionalinė atranka — литовском отборе на Детский песенный конкурс Евровидение-2010. С песней Pi-pa-po ему удалось пройти в финал, заняв восьмое место из 12.

В 2017 году Silvester Belt победил на литовском телевизионном реалити-конкурсе Aš — superhitas. Чуть позже выпустил свой дебютный сингл Noise.

В следующем году принял участие в шестом сезоне шоу X Faktorius, литовской версии британского музыкального шоу The X Factor, в котором выбыл на четвертой неделе.

19 декабря 2023 года было объявлено, что певец будет участвовать в литовском нацотборе Евровидения-2024 с песней Luktelk.

Уже 7 мая он выступит в первом полуфинале песенного конкурса под номером 3.

Silvester Belt — Luktelk: о чем песня участника Евровидения-2024

Песня написана певцом совместно с известным литовским автором Джессикой Шивокайте.

В интервью ESCBubble он рассказал, что песня о том, как люди настолько застревают в повседневных задачах, которые повторяются ежедневно, что часто не могут сказать, во сне они или в другом измерении:

Речь идет о том, чтобы мы в общем-то не счастливы, существуем только на поверхности, и это больше не работает.

Исполнитель уверен, что песня вдохновит некоторых людей в Литве, которые иногда не чувствуют, что они очень хорошо вписываются в эту страну.

Также эта песня — его своеобразное послание для Европы:

Я бы попросил людей избегать повседневных дел и продолжать танцевать, несмотря на борьбу, особенно если солнце не светит, когда они просыпаются утром.

Silvester Belt — Luktelk: перевод песни

Прошел день, потом еще один

Словно время остановилось

Я ухожу в одно место, а потом в другое

А когда стемнеет, снова возвращаюсь

Завтра, завтра, завтра.

Обещаю тебя любить завтра.

Прощай, прощай, прощай.

Ты найдешь меня ночью.

Я еще жив?

Ты еще узнаешь меня?

Солнце не сходит

Скажи, что останешься со мной

Подожди, подожди, подожди,

Подожди еще хоть минуту

Подожди, подожди, подожди, подожди.

Подожди еще хоть минуту

Прошла ночь, за ней другая

Как обычно, я начинаю все с начала

Завтра, завтра, завтра.

Обещаю тебя любить завтра.

Я еще жив?

Ты еще узнаешь меня?

Солнце не сходит

Скажи, что будешь рядом

Подожди, подожди, подожди,

Подожди еще хоть минуту

Подожди, подожди, подожди, подожди.

Подожди еще хоть минуту

Тишина играет по радио

Я не хочу больше танцевать, не хочу больше танцевать

Радио поет тишиной

Не хочу больше танцевать, но должен

Я еще жив?

Ты еще узнаешь меня?

Солнце не сходит

Скажи, что останешься рядом

Подожди, подожди, подожди,

Подожди еще хоть минуту

Подожди, подожди, подожди, подожди.

Подожди еще хоть минуту

Мы также рассказывали об участнице Италии Angelina Mango с песней La noia.

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