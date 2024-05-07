Raiven — Veronika: що відомо про представницю Словенії на Євробаченні 2024 та про що пісня

Перший півфінал цьогорічного Євробачення розпочався, серед учасників сьогодні, 7 травня 2024 року, — Словенія. Країну на Євробаченні-2024 представлятиме співачка Raiven.

Що відомо про учасницю зі Словенії та про що її пісня, а також переклад Veronika — далі у матеріалі.

Представниця Словенії на Євробаченні-2024

Букмекери прогнозують для представниці зі Словенії аж 19 місце, однак учасниця Raiven з піснею Veronika знайшла своїх поціновувачів.

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Це вже не перша спроба співачки потрапити на міжнародний пісенний конкурс, однак пощастило їй лише з четвертого разу.

Що відомо про Raiven

Raiven — словенська співачка, справжнє імʼя якої Сара Бришкі Цирман. Вона авторка пісень та арфістка, вже вчетверте спробувала потрапити на Євробачення, й цього разу — успішно. Попередні роки вона здобувала популярність, однак не перемагала у національних відборах.

У 2016 році з піснею Črno bel вона посіла друге місце, у 2017 — третє з композицією Zažarim, а у 2019 її пісня Kaos посіла друге місце.

Цьогоріч на Євробаченні Raiven виступить з піснею Veronika.

Про що пісня Veronika

За словами співачки, композицію, яку вона написала у співпраці з Бояном Цвєтічаніном, Данилою Капеллю, Клавдією Копіною, Мартіном Безжеком та Пітером Ху, вони присвятили Вероніці з Десениць. Жінка була першою засудженою у Словенії до страти за чаклунство.

У тексті співачка натякає, що сила Вероніки є у кожному та кожній з нас.

— Я хотіла, щоб її історія була не тільки виражена, але й резонувала з 2024 роком, — казала Raiven.

Raiven — Veronika: переклад пісні

Я сховалася в річці та пішла в тиху ніч З гучними кроками та тихими криками про допомогу Тепер, коли я лише вода, я шукаю спокою у хвилях Я тону в собі, віддаюся світлу

Знайди мене, завдай мені болю, захисти мене

Коли ти женешся за мною, коли ти покидаєш мене

Підніми мене, відпусти мене, кохай мене

Хто за тобою женеться, коли ти мене боїшся?

Кого ти боїшся, коли приховуєш свої бажання?

Ти дивишся мені в очі, твій образ сяє в них

Я — дзеркало без оправи

Я — це лише відображення твоїх страхів

Знайди мене, завдай мені болю, захисти мене

Коли ти женешся за мною, коли ти покидаєш мене

Підніми мене, відпусти мене, кохай мене

Хто за тобою женеться, коли ти мене боїшся?

Я є

Ти є

Вероніка

Твою правду знає тільки вона

Раніше ми розповідали, що відомо про учасника Євробачення-2024 з Хорватії Baby Lasagna, читай за посиланням.

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