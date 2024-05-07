Raiven — Veronika: что известно о представительнице Словении на Евровидении 2024 и о чем песня

Первый полуфинал Евровидения этого года начался, среди участников сегодня, 7 мая 2024 года, — Словения. Страну на Евровидении-2024 будет представлять певица Raiven.

Что известно об участнице из Словении и о чем ее песня, а также перевод Veronika — далее в материале.

Представительница Словении на Евровидении-2024

Букмекеры прогнозируют для представительницы из Словении 19 место, однако участница Raiven с песней Veronika нашла своих ценителей.

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Это уже не первая попытка певицы попасть на международный песенный конкурс, однако повезло ей только в четвертый раз.

Что известно о Raiven

Raiven — словенская певица, настоящее имя которой Сара Брышки Цирман. Она автор песен и арфист, уже в четвертый раз попыталась попасть на Евровидение, и на этот раз успешно. Предыдущие годы она пользовалась популярностью, однако не побеждала в национальных отборах.

В 2016 году с песней Črno bel она заняла второе место, в 2017 — третье с композицией Zažarim, а в 2019 ее песня Kaos заняла второе место.

В этом году на Евровидении Raiven выступит с песней Veronika.

О чем песня Veronika

По словам певицы, композицию, которую она написала в сотрудничестве с Бояном Цветичанином, Данилой Капелью, Клавдией Копиной, Мартином Безжеком и Питером Ху, они посвятили Веронике из Десениц. Женщина была первой приговорена в Словении к казни за колдовство.

В тексте певица намекает, что сила Вероники есть в каждом и каждой из нас.

— Я хотела, чтобы ее история была не только выражена, но и резонировала с 2024 годом, — говорила Raiven.

Raiven — Veronika: перевод песни

Я спряталась в реке.

И ушла в тихую ночь.

Громкими шагами.

Безголосыми криками о помощи.

Теперь я лишь вода.

В волнах я ищу покоя.

Я тону в себе.

Я отдаюсь свету.

Найди меня, рань меня, защити меня.

(Кого ты преследуешь, когда покидаешь меня?)

Подними меня, отпусти меня, люби меня.

(Кто охотится на тебя, когда ты боишься меня?)

Кого ты боишься,

когда отрицаешь свои желания?

Ты смотришь мне в глаза.

В них сияет твой образ.

Я — зеркало без рамы.

Просто отражение твоих страхов.

Найди меня, рань меня, защити меня.

(Кого ты преследуешь, когда покидаешь меня?)

Подними меня, отпусти меня, люби меня.

(Кто охотится на тебя, когда ты боишься меня?)

Я.

Ты.

Вероника.

Только она знает твою правду.

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