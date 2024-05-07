Silia Kapsis — Liar: що відомо про учасницю Євробачення-2024 з Кіпру та про що її пісня

Цього року представницею Кіпру на Євробаченні-2024 стала співачка Silia Kapsis. Що відомо про виконавицю та її пісню, про що вона та який переклад — читай у нашому матеріалі.
25 вересня 2023 року кіпріотський мовник CyBC оголосив, що співачка Silia Kapsis представить країну на Євробаченні-2024.
У першому півфіналі пісенного конкурсу, що відбудеться 7 травня, вона виступатиме під номером 1.
Австралійська співачка кіпріотсько-грецького походження народилася в Сіднеї в родині кіпрського співака Георгоса Капсіса та колишньої танцівниці з Греції Деспіни Сайванідіс.
Своє дитинство співачка провела в артистичному середовищі та займалася музикою з 4 років. Була провідною співачкою Австралійської молодіжної музичної компанії й брала участь у ряді заходів у різних країнах, зокрема і як сольна співачка.
Своє дитинство співачка провела в артистичному середовищі та займалася музикою з 4 років. Була провідною співачкою Австралійської молодіжної музичної компанії й брала участь у ряді заходів у різних країнах, зокрема і як сольна співачка.
Її дебютна пісня Who Am I?, яку вона написала та склала у віці 12 років, вийшла у 2022 році. Брала участь у танцювальної компанії ImmaBeast в Лос-Анджелес та знялася в документальному фільмі про танці, який створив учасник гурту Black Eyed Peas Taboo.
Також працювала акторкою та телеведучою у різних телевізійних проектах. 25 вересня 2023 року Silia Kapsis стала кіпрською учасницею пісенного конкурсу Євробачення-2024.
Прем’єра пісні Liar для пісенного конкурсу відбулася 29 лютого 2024 року.
Ще у перших заявах для преси, зроблених перед релізом синглу, співачка натякнула, що пісня буде у жанрі денс-поп.
Пізніше вона також заявила, що її пісня була написана для людей, які живуть фальшивим життям. У пісні вона критикує їх за те, що вони просувають соромлення тіла та сексуальності:
Меседж пісні не для конкретної людини, а для людей, які живуть у фальшивому світі, з фальшивим сценарієм, де є місце ганьбі тіла та сексуальності. Ми всі вихідці цього фальшивого світу, але зрештою приходимо до правди.
Меседж пісні не для конкретної людини, а для людей, які живуть у фальшивому світі, з фальшивим сценарієм, де є місце ганьбі тіла та сексуальності. Ми всі вихідці цього фальшивого світу, але зрештою приходимо до правди.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SILIA (@silia_kapsis)
Допис, поширений SILIA (@silia_kapsis)
Прокидаюся вранці іВідчуваю, що о-ля-ляЗараз усе піде шкереберть, бо я дізналасяПравду, ла-ла-ла-ла
Дев’ята ранку.І я знаю, що це наша остання нічЯ знаю, що роблюБо, так, я бачу все чорним по білому
Я мала б знати, що ти брехун.Але я закриваю на це очіЯ мала б знати, що ти – баламутАле ти занадто милий, щоб ненавидіти
Я знаю, що вище ми не зможемо піднятисяАле ти обіцяв мені світБачиш, як ти розпалюєш мій вогонь?Тепер я знаю, що роблю
Завдяки тобі.Я виживу.
Поглянь на себе,Бо це те, що ти маєш зробити, зробити,Бо єдина проблема в цій кімнатіВ тобі, в тобіТому що ти брехун
Брехун, брехун, брехунТак, так, так, такТи брехун, брехунТак, так, так, так
Прокидаюся вранці іЯ відчуваю, що о-ля-ляТепер я знаю, що твоє серцеІ розум на кону ла ла ла ла ла
Я бачу по твоїх очах, щоТи не хочеш бути такимЯ не дозволю тобі опиратисяТаких, як ти, не змінити
Я мала б знати, що ти брехун.Але я закривала на це очіЯ мала б знати, що ти – баламутАле ти занадто милий, щоб ненавидітиЯ знаю, що вище ми не зможемо піднятисяАле ти обіцяв мені світБачиш, як ти розпалюєш мій вогонь?Тепер я знаю, що роблю
Завдяки тобіЯ виживу
Поглянь на себе,Тому що це те, що ти маєш зробити, зробити,Бо єдина проблема в цій кімнатіВ тобі, в тобіТому що ти брехун
Так, так, так,Так, так, так,Ти брехун, брехун
Поглянь на себе,Бо це те, що ти маєш зробити, зробити,Тому що єдина проблема в цій кімнатіВ тобі, в тобіБо ти брехун
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