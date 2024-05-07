Silia Kapsis — Liar: що відомо про учасницю Євробачення-2024 з Кіпру та про що її пісня

Цього року представницею Кіпру на Євробаченні-2024 стала співачка Silia Kapsis. Що відомо про виконавицю та її пісню, про що вона та який переклад — читай у нашому матеріалі.

Представник Кіпру на Євробаченні-2024

25 вересня 2023 року кіпріотський мовник CyBC оголосив, що співачка Silia Kapsis представить країну на Євробаченні-2024.

У першому півфіналі пісенного конкурсу, що відбудеться 7 травня, вона виступатиме під номером 1.

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Хто така Silia Kapsis

Австралійська співачка кіпріотсько-грецького походження народилася в Сіднеї в родині кіпрського співака Георгоса Капсіса та колишньої танцівниці з Греції Деспіни Сайванідіс.

Своє дитинство співачка провела в артистичному середовищі та займалася музикою з 4 років. Була провідною співачкою Австралійської молодіжної музичної компанії й брала участь у ряді заходів у різних країнах, зокрема і як сольна співачка.

Її дебютна пісня Who Am I?, яку вона написала та склала у віці 12 років, вийшла у 2022 році. Брала участь у танцювальної компанії ImmaBeast в Лос-Анджелес та знялася в документальному фільмі про танці, який створив учасник гурту Black Eyed Peas Taboo.

Також працювала акторкою та телеведучою у різних телевізійних проектах. 25 вересня 2023 року Silia Kapsis стала кіпрською учасницею пісенного конкурсу Євробачення-2024.

Прем’єра пісні Liar для пісенного конкурсу відбулася 29 лютого 2024 року.

Silia Kapsis — Liar: про що пісня учасниці Євробачення-2024

Ще у перших заявах для преси, зроблених перед релізом синглу, співачка натякнула, що пісня буде у жанрі денс-поп.

Пізніше вона також заявила, що її пісня була написана для людей, які живуть фальшивим життям. У пісні вона критикує їх за те, що вони просувають соромлення тіла та сексуальності:

Меседж пісні не для конкретної людини, а для людей, які живуть у фальшивому світі, з фальшивим сценарієм, де є місце ганьбі тіла та сексуальності. Ми всі вихідці цього фальшивого світу, але зрештою приходимо до правди.

Silia Kapsis — Liar: переклад пісні на українську мову

Прокидаюся вранці і

Відчуваю, що о-ля-ля

Зараз усе піде шкереберть, бо я дізналася

Правду, ла-ла-ла-ла

Дев’ята ранку.

І я знаю, що це наша остання ніч

Я знаю, що роблю

Бо, так, я бачу все чорним по білому

Я мала б знати, що ти брехун.

Але я закриваю на це очі

Я мала б знати, що ти – баламут

Але ти занадто милий, щоб ненавидіти

Я знаю, що вище ми не зможемо піднятися

Але ти обіцяв мені світ

Бачиш, як ти розпалюєш мій вогонь?

Тепер я знаю, що роблю

Завдяки тобі.

Я виживу.

Поглянь на себе,

Бо це те, що ти маєш зробити, зробити,

Бо єдина проблема в цій кімнаті

В тобі, в тобі

Тому що ти брехун

Брехун, брехун, брехун

Так, так, так, так

Ти брехун, брехун

Так, так, так, так

Прокидаюся вранці і

Я відчуваю, що о-ля-ля

Тепер я знаю, що твоє серце

І розум на кону ла ла ла ла ла

Я бачу по твоїх очах, що

Ти не хочеш бути таким

Я не дозволю тобі опиратися

Таких, як ти, не змінити

Я мала б знати, що ти брехун.

Але я закривала на це очі

Я мала б знати, що ти – баламут

Але ти занадто милий, щоб ненавидіти

Я знаю, що вище ми не зможемо піднятися

Але ти обіцяв мені світ

Бачиш, як ти розпалюєш мій вогонь?

Тепер я знаю, що роблю

Завдяки тобі

Я виживу

Поглянь на себе,

Тому що це те, що ти маєш зробити, зробити,

Бо єдина проблема в цій кімнаті

В тобі, в тобі

Тому що ти брехун

Так, так, так,

Так, так, так,

Ти брехун, брехун

Завдяки тобі

Я виживу

Поглянь на себе,

Бо це те, що ти маєш зробити, зробити,

Тому що єдина проблема в цій кімнаті

В тобі, в тобі

Бо ти брехун

Ми також розповідали про представника Фінляндії Windows95man з піснею No Rules.

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