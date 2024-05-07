Silia Kapsis — Liar: что известно об участнице Евровидения-2024 из Кипра и о чем ее песня

В этом году представительницей Кипра на Евровидении-2024 стала певица Silia Kapsis. Что известно об исполнительнице и ее песне, о чем она и какой перевод читай в нашем материале.

Представитель Кипра на Евровидении-2024

25 сентября 2023 года кипрский вещатель CyBC объявил, что певица Silia Kapsis представит страну на Евровидении-2024.

В первом полуфинале песенного конкурса, который состоится 7 мая, она будет выступать под номером 1.

Сейчас также смотрят

Кто такая Silia Kapsis

Австралийская певица киприотско-греческого происхождения родилась в Сиднее в семье кипрского певца Георгоса Капсиса и бывшей танцовщицы из Греции Деспины Сайванис.

Свое детство певица провела в артистической среде и занималась музыкой с 4 лет. Была ведущей певицей Австралийской молодежной музыкальной компании и участвовала в ряде мероприятий в разных странах, в том числе как сольная певица.

Ее дебютная песня Who Am I?, которую она написала и составила в возрасте 12 лет, вышла в 2022 году. Участвовала в танцевальной компании ImmaBeast в Лос-Анджелесе и снялась в документальном фильме о танцах, который создал участник группы Black Eyed Peas Taboo.

Также работала актрисой и телеведущей в разных телевизионных проектах. 25 сентября 2023 года Silia Kapsis стала кипрской участницей песенного конкурса Евровидение-2024.

Премьера песни Liar для песенного конкурса прошла 29 февраля 2024 года.

Silia Kapsis — Liar: о чем песня участницы Евровидения-2024

Еще в первых заявлениях для СМИ, сделанных перед релизом сингла, певица намекнула, что песня будет в жанре дэнс-поп.

Позже она также заявила, что ее песня была написана для людей, живущих фальшивой жизнью. В песне она критикует их за то, что они продвигают стыд тела и сексуальности:

Месседж песни не для конкретного человека, а для людей, живущих в фальшивом мире, с фальшивым сценарием, где есть место позору тела и сексуальности. Мы все выходцы этого фальшивого мира, но, наконец, приходим к правде.

Silia Kapsis — Liar: перевод песни

Просыпаюсь утром и

Чувствую, что о-ля-ля

Сейчас все пойдет кувырком, потому что я узнала

Правду, ла-ла-ла-ла

Девятое утро.

И я знаю, что это наша последняя ночь

Я знаю, что делаю

Ибо да, я вижу все черным по белому

Я должна знать, что ты лжец.

Но я закрываю на это глаза

Я должна знать, что ты — баламут

Но ты слишком мил, чтобы ненавидеть

Я знаю, что выше мы не сможем подняться

Но ты обещал мне мир

Видишь, как ты разжигаешь мой огонь?

Теперь я знаю, что делаю

Благодаря тебе.

Я выживу.

Взгляни на себя,

Ибо это то, что ты должен сделать, сделать,

Ибо единственная проблема в этой комнате

В тебе, в тебе

Потому что ты лжец

Врань, лжец, лжец

Да, да, да, да

Ты лжец, лжец

Да, да, да, да

Просыпаюсь утром и

Я чувствую, что о-ля-ля

Теперь я знаю, что твое сердце

И разум на кону ла ла ла ла ла ла

Я вижу по твоим глазам, что

Ты не хочешь быть таким

Я не позволю тебе сопротивляться

Таких, как ты, не изменить

Я должна знать, что ты лжец.

Но я закрывала на это глаза

Я должна знать, что ты — баламут

Но ты слишком мил, чтобы ненавидеть

Я знаю, что выше мы не сможем подняться

Но ты обещал мне мир

Видишь, как ты разжигаешь мой огонь?

Теперь я знаю, что делаю

Благодаря тебе

я выживу

Взгляни на себя,

Потому что это то, что ты должен сделать, сделать,

Ибо единственная проблема в этой комнате

В тебе, в тебе

Потому что ты лжец

Да да да,

Да да да,

Ты лжец, лжец

Благодаря тебе

я выживу

Взгляни на себя,

Ибо это то, что ты должен сделать, сделать,

Потому что единственная проблема в этой комнате

В тебе, в тебе

Ибо ты лжец

Мы также рассказывали о представителе Финляндии Windows95man с песней No Rules.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.