Silia Kapsis — Liar: что известно об участнице Евровидения-2024 из Кипра и о чем ее песня

В этом году представительницей Кипра на Евровидении-2024 стала певица Silia Kapsis. Что известно об исполнительнице и ее песне, о чем она и какой перевод читай в нашем материале.
25 сентября 2023 года кипрский вещатель CyBC объявил, что певица Silia Kapsis представит страну на Евровидении-2024.
В первом полуфинале песенного конкурса, который состоится 7 мая, она будет выступать под номером 1.
Австралийская певица киприотско-греческого происхождения родилась в Сиднее в семье кипрского певца Георгоса Капсиса и бывшей танцовщицы из Греции Деспины Сайванис.
Свое детство певица провела в артистической среде и занималась музыкой с 4 лет. Была ведущей певицей Австралийской молодежной музыкальной компании и участвовала в ряде мероприятий в разных странах, в том числе как сольная певица.
Свое детство певица провела в артистической среде и занималась музыкой с 4 лет. Была ведущей певицей Австралийской молодежной музыкальной компании и участвовала в ряде мероприятий в разных странах, в том числе как сольная певица.
Ее дебютная песня Who Am I?, которую она написала и составила в возрасте 12 лет, вышла в 2022 году. Участвовала в танцевальной компании ImmaBeast в Лос-Анджелесе и снялась в документальном фильме о танцах, который создал участник группы Black Eyed Peas Taboo.
Также работала актрисой и телеведущей в разных телевизионных проектах. 25 сентября 2023 года Silia Kapsis стала кипрской участницей песенного конкурса Евровидение-2024.
Премьера песни Liar для песенного конкурса прошла 29 февраля 2024 года.
Еще в первых заявлениях для СМИ, сделанных перед релизом сингла, певица намекнула, что песня будет в жанре дэнс-поп.
Позже она также заявила, что ее песня была написана для людей, живущих фальшивой жизнью. В песне она критикует их за то, что они продвигают стыд тела и сексуальности:
Месседж песни не для конкретного человека, а для людей, живущих в фальшивом мире, с фальшивым сценарием, где есть место позору тела и сексуальности. Мы все выходцы этого фальшивого мира, но, наконец, приходим к правде.
Месседж песни не для конкретного человека, а для людей, живущих в фальшивом мире, с фальшивым сценарием, где есть место позору тела и сексуальности. Мы все выходцы этого фальшивого мира, но, наконец, приходим к правде.
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Допис, поширений SILIA (@silia_kapsis)
Просыпаюсь утром иЧувствую, что о-ля-ляСейчас все пойдет кувырком, потому что я узналаПравду, ла-ла-ла-ла
Девятое утро.И я знаю, что это наша последняя ночьЯ знаю, что делаюИбо да, я вижу все черным по белому
Я должна знать, что ты лжец.Но я закрываю на это глазаЯ должна знать, что ты — баламутНо ты слишком мил, чтобы ненавидеть
Я знаю, что выше мы не сможем поднятьсяНо ты обещал мне мирВидишь, как ты разжигаешь мой огонь?Теперь я знаю, что делаю
Благодаря тебе.Я выживу.
Взгляни на себя,Ибо это то, что ты должен сделать, сделать,Ибо единственная проблема в этой комнатеВ тебе, в тебеПотому что ты лжец
Врань, лжец, лжецДа, да, да, даТы лжец, лжецДа, да, да, да
Просыпаюсь утром иЯ чувствую, что о-ля-ляТеперь я знаю, что твое сердцеИ разум на кону ла ла ла ла ла ла
Я вижу по твоим глазам, чтоТы не хочешь быть такимЯ не позволю тебе сопротивлятьсяТаких, как ты, не изменить
Я должна знать, что ты лжец.Но я закрывала на это глазаЯ должна знать, что ты — баламутНо ты слишком мил, чтобы ненавидетьЯ знаю, что выше мы не сможем поднятьсяНо ты обещал мне мирВидишь, как ты разжигаешь мой огонь?Теперь я знаю, что делаю
Благодаря тебея выживу
Взгляни на себя,Потому что это то, что ты должен сделать, сделать,Ибо единственная проблема в этой комнатеВ тебе, в тебеПотому что ты лжец
Да да да,Да да да,Ты лжец, лжец
Взгляни на себя,Ибо это то, что ты должен сделать, сделать,Потому что единственная проблема в этой комнатеВ тебе, в тебеИбо ты лжец
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